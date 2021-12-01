Внедрение Pi-технологии энергоснабжения электромобилей стартует в Германии

ТАСС, 1 декабря. Достижения немецкой и мировой науки позволили создать Neutrinovoltaic - технологию получения электроэнергии под воздействием окружающих полей излучений. Об этом сообщил президент компании Neutrino Energy Group Хольгер Торстен Шубарт на пресс-конференции при открытии нового производства во Франкфурт-на-Одере (Германия).

Сверхтвердый композиционный многослойный наноматериал из чередующихся слоев графена и кремния с добавлением легирующих элементов, созданный учеными компании, позволяет собирать энергию из окружающей среды и создавать систему автономного, децентрализованного электроснабжения с базовой нагрузкой уже в ближайшие годы.

Новое производство позволит проводить опытно-конструкторские работы по созданию Pi-электромобиля. Neutrino Energy Group инвестирует в этот проект более полмиллиарда евро на первом этапе.

Pi-электромобиль, кузов которого изготовлен из сверхлегкого и сверхтвердого карбона, в который интегрированы Neutrinovoltaic генераторы электроэнергии, размещаемые как в полостях кузова, так и самом корпусе Pi-электромобиля, сделает его независимым от зарядных станций.

Одновременно будут разрабатываться детали смарт-тюнинга для уже существующих электромобилей - компоненты, которые будут собирать электроэнергию из окружающей среды для увеличения дальности пробега между зарядками.

Кроме того, Neutrino Energy Group вместе с австралийским партнером запускает производство сухих аккумуляторных батарей нового типа с уникальными техническими характеристиками. Речь идет об экологически чистых устройствах для хранения энергии с возможностью зарядки до 25 тыс. циклов, которые будут использоваться в качестве буферного накопления энергии для технологии Pi.

Г-н Шубарт подчеркнул: работы по выпуску Neutrinovoltaic источников разворачиваются уже в нескольких странах, особенно интенсивно в России, что стало возможным в рамках освоения многомиллиардного инвестиционного проекта и создания российско-немецкого предприятия "Прогрессус Нейтрино" при участии Благотворительного Фонда имени Святителя Тихона.