GAC представила новые модели автомобилей на Международном автосалоне в Гуанчжоу

ГУАНЧЖОУ (Китай), 3 декабря. 19-й Международный автосалон в Гуанчжоу стартовал 19 ноября 2021 года. Группа компаний GAC, владеющая автомобильными брендами GAC MOTOR и GAC Aion, представила ряд новый моделей и поделилась своими планами на будущее.

GLASS | План зеленого развития группы компаний GAC

План зеленого развития является частью стратегии GAC.

Группа компаний намерена сделать весь жизненный цикл своей продукции углеродно-нейтральным к 2050 году (при наличии возможности - к 2045 году). В 2023 году автопроизводитель собирается завершить строительство первого завода с нулевым уровнем выбросов углерода GAC Aion. К 2030 году половину продаж группы компаний GAC должны составлять автомобили с использованием новых источников энергии.

На автосалоне GAC представила свой план 2⁶ Energy Action. В нем описаны шесть различных способов оптимизации работы аккумуляторов в электромобилях GAC с целью обеспечения максимальной выработки энергии и повышения удобства использования - аккумуляторы можно купить или арендовать, их можно зарядить или сменить, предоставляется выбор из различных опций (медленная или быстрая зарядка; большая или малая емкость; поездка на короткие или дальние расстояния; зарядка «сеть – ТС» или зарядка «ТС – сеть»). Кроме того, предусмотрена возможность переработки или передачи для дальнейшего использования.

Планы группы компаний GAC в области зеленой энергетики полны оптимизма в том числе и за счет собственных разработок - технологии сверхбыстрой зарядки и технологии обмена энергией.

Эксклюзивные премьеры на автосалоне в Гуанчжоу

В этом году группа компаний GAC представила два новых концепт-кара электромобилей: седан TIME и элегантный футуристический EMKOO.

Основной отличительной особенностью модели TIME является аэродинамический дизайн ENO.146. Плавные линии создают роскошную и динамичную форму с коэффициентом сопротивления ветру, составляющим всего 0,191.

Ультрасовременный концепт-кар EMKOO имеет низкую посадку и отражает более утонченные тенденции в мире электромобилей. Дизайн этого автомобиля станет прообразом будущих моделей GAC.

Помимо упомянутых новинок в ходе Международного автосалона в Гуанчжоу состоялся дебют Aion LX Plus - одного из первых в мире внедорожников с электромотором, запас хода которого превышает тысячу километров по стандартам NEDC.

Группа компаний GAC стремится приблизить будущее, внедряя новые технологии для безопасного энергообеспечения транспортных средств, повышения мобильности и совершенствования опыта вождения по всему миру.