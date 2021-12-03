CGTN: Пэн Лиюань направляет послание учащимся школы Красной ленты в День борьбы со СПИДом

ПЕКИН, 3 декабря. В среду Пэн Лиюань, жена председателя КНР Си Цзиньпина и Посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, направила видеопослание учащимся школы Красной ленты в городском округе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая в рамках мероприятия, посвященного 34-му Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В этой школе обучаются ВИЧ-инфицированные дети. В этом году она отмечает 10-ю годовщину со дня своего основания.

Г-жа Пэн напомнила о приятных моментах, которые она разделила вместе с преподавателями и учащимися школы за последние десять лет, и призвала учеников продолжать радоваться жизни и наслаждаться счастливым детством.

На 10-м юбилейном мероприятии был продемонстрирован прогресс, достигнутый страной в области профилактики и борьбы со СПИДом, и в качестве положительного примера была приведена школа Красной ленты в Линьфэне. Были особо был отмечен доступ к бесплатному противовирусному лечению, усилия по предотвращению передачи заболевания от матери ребенку и работа по профилактике СПИДа в ключевых областях. Также подчеркивались усилия, предпринимаемые правительством и Коммунистической партией Китая, в частности инициативы, реализуемые в интересах детей, живущих с этим заболеванием.

На мероприятии с участием представителей соответствующих ведомств, преподавателей и учащихся школы, а также послов здоровья Красной ленты присутствовал заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения Ван Хэшен.