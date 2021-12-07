Financer рассказал о новых инвест-аферах

ТАСС, 7 декабря. По данным экспертов, новая схема инвестиционного мошенничества активно распространяется. Общие потери обманутых инвесторов уже весной 2021 года составили более €2 млрд. Сервис Financer.com опубликовал на сайте несколько материалов с интервью пострадавших, сводными цифрами и уже известными контактами аферистов. Но данные только продолжают прибывать.

В числе пострадавших - граждане:

России

Германии

Эстонии

Швеции

ОАЭ

"Зимой с нами связались русскоговорящие пострадавшие из Германии и других стран, попросили предать ситуацию огласке", - рассказывает управляющий российским филиалом Financer.com Давид Шарковский. - "Некоторые жертвы передавали мошенникам все свои накопления, более €20 тыс. Первая публикация уже помогла собрать более 30 контактов, но минимум три - четыре раза в месяц появляются новые отзывы от тех, кто успел пострадать или вовремя сорвался с крючка, прихватив контакты".

"Конечно, телефоны, выложенные в доступ - это не панацея", - комментирует Шарковский. - "Наверняка мошенники пользуются виртуальными номерами. Но вряд ли действует принцип "для каждой жертвы - уникальный пул номеров". Поэтому мы продолжаем собирать переданные контакты в единый набор".

Как работает схема

С жертвой (чаще выбирают мужчин) знакомится привлекательная девушка и через несколько дней общения рассказывает, что у нее есть успешный брат-инвестор. Потом предлагает "по знакомству" передать средства в управление. Якобы они будут находиться на личном счету жертвы в крупном банке.

В реальности инвестору подсовывают мошеннические сайты, из которых вытащить обратно свои деньги фактически невозможно.

Financer.com практически каждый день получает письма от пострадавших с просьбой рассказать, что теперь делать и как вернуть деньги. Но пока единственный рецепт спасения - изначально не переводить средства на неизвестные сайты и пользоваться только услугами банков, зарегистрированных в качестве брокеров в ЦБ РФ.