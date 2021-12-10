Сравни.ру вошла в топ-5 самых посещаемых банковских сайтов вместе со Сбером и Тинькофф

ТАСС, 10 декабря. Аналитическая платформа SimilarWeb опубликовала рейтинг самых посещаемых российских банковских сайтов. По ее данным, самый посещаемый сайт сектора - sberbank.ru. За ним следует tinkoff.ru, занявший второе место, и mirconnect.ru, занявший 3-е место. Замыкают пятерку лучших в рейтинге alfabank.ru и sravni.ru.

При этом Сравни.ру сместили на позиции в рейтинге сервис banki.ru. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 11 млн пользователей. Для сравнения, аудитория banki.ru - 10,7 млн пользователей.

По данным экспертов площадки, основная причина популярности - развитие финтех-рынка после пандемии из-за резкого перехода покупок и денежных переводов в онлайн. Ограничения помогли привлечь в онлайн большую аудиторию новых пользователей, в том числе старшего возраста. По итогам 2020 года количество пользователей Сравни.ру выросло на 34% - это рекордный показатель.

"Аудитория перешла на цифровые сервисы с началом локдауна, а после его окончания осталась там благодаря удобству и скорости формата. В сфере кредитования мы видим серьезные изменения - банки гораздо активнее одобряют онлайн-пользователям кредиты и ипотеку. Наш сервис помогает им выбрать и получить лучшее предложение. Мы видим, как стремительно растет посещаемость сервиса. Попадание в рейтинг подтверждает эти изменения", - рассказал генеральный директор Сравни.ру Сергей Леонидов.

Сравни.ру - лидирующий российский интернет-сервис для сравнения страховых, банковских и других финансовых продуктов. По данным исследовательской компании Ipsos Group, Сравни.ру - площадка №1 по продаже полисов ОСАГО. Ежемесячная аудитория сервиса составляет более 10 млн пользователей.

Финансовый маркетплейс Сравни.ру внесен ЦБ РФ в реестр операторов финансовых платформ, что открывает пользователям возможность оформлять банковские продукты непосредственно на платформе. Инвесторами проекта выступают Baring Vostok и Goldman Sachs.