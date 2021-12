Старт Недели молодежных спортивных обменов проекта «Один пояс и один путь» в Цзянсу

НАНКИН (Китай), 9 декабря. 5 декабря в Нанкине начала свою работу Неделя молодежных спортивных обменов в рамках инициативы «Один пояс и один путь», реализуемой в провинции Цзянсу. 209 молодых людей из 62 стран-партнеров инициативы, которые учатся или работают в Нанкине, стали участниками соревнований по баскетболу, спортивному ориентированию и другим видам спорта, сообщает Творческий центр Нанкина.

Тема текущей Недели обменов — «Спорт для молодежи: страсть, мечты и дух Шелкового пути для общего будущего» (Sports ignite passion, make the dreams of youth fly, carry forward the spirit of the Silk Road, and build a better tomorrow together). В список мероприятий входят международный турнир по баскетболу 3х3, спортивные соревнования на открытом воздухе, V международный учебно-тренировочный сбор по молодежному ориентированию, а также ряд молодежных спортивных и культурных мероприятий под эгидой инициативы «Один пояс и один путь». Терри, который приехал из Туркменистана учиться в Юго-Восточном университете, выразил надежду, что он сможет принять участие в разнообразных международных спортивных обменах, а также станет участником, промоутером, сотрудником и бенефициаром инициативы «Один пояс и один путь», чтобы внести свой вклад в ее успех и развитие.

В рамках Недели обменов ее молодые участники познакомятся с достижениями провинции Цзянсу и традиционной китайской культурой, узнают больше об истории Китая, а также об экономическом и социальном развитии Цзянсу. Они станут посланниками инициативы «Один пояс и один путь» и носителями ценностей Шелкового пути: мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, совместное обучение и взаимная выгода, заявил Советник второго уровня Спортивного бюро провинции Цзянсу и вице-президент Спортивной федерации Цзянсу Фань Цзиньхуа (Fan Jinhua).

Неделя молодежных спортивных обменов под эгидой инициативы «Один пояс и один путь» организована Управлением по содействию развитию инициативы «Один пояс и один путь» в провинции Цзянсу. Спонсорами мероприятия выступили Спортивное бюро провинции Цзянсу, Департамент образования провинции Цзянсу, Управление иностранных дел при народном правительстве провинции Цзянсу. Местом проведения стал Международный центр спортивных обменов Цзянсу при поддержке Китайской спортивной лотереи.

