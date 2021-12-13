Arasan объявляет о наличии ИС MIPI D-PHY(SM) с ультранизким потреблением мощности

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 10 декабря. /PRNewswire/ Компания Arasan Chip Systems - ведущий поставщик решений Total IP™ для рынка современных систем на кристалле (СнК) - объявляет о возможности немедленного приобретения своей модернизированной ИС MIPI D-PHYSM 2-го поколения для технологического узла GlobalFoundries 12nm FinFET. Arasan является партнером компании GlobalFoundries, по заказу которой было разработано множество тестовых кристаллов с целью апробирования кристаллов ИС от Arasan и обеспечения их доступности для 12-нм техпроцесса GlobalFoundries.

Эта ИС MIPI D-PHYSM 2-го поколения для технологического узла GlobalFoundries 12nm FinFET разработана на базе отработанной на кремнии архитектуры Arasan MIPI D-PHYSM 2-го поколения, ориентированной на сверхмалое энергопотребление с одновременной оптимизацией площади. Благодаря этому данная ИС D-PHYSM идеально подходит для носимых устройств и устройств отображения в Интернете вещей (IoT Display), где энергопотребление имеет исключительно важное значение. ИС D-PHYSM со своей отказоустойчивостью также предназначена для применения в автомобильных СнК, где наблюдается быстрое внедрение ИС компании Arasan.

Arasan MIPI D-PHYSM для 12-нм техпроцесса GF обеспечивает скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с на канал и соответствует требованиям спецификации MIPI D-PHYSM v1.2. GF 12nm D-PHYSM - универсальная ИС физического уровня, также настраиваемая как автономный передатчик или приемник.

Предлагаемая компанией Arasan ИС MIPI D-PHYSM полностью интегрируется с ее же ИС MIPI CSI® и ИС DSI®, обеспечивая в результате комплексное решение Total IP для средств визуализации и отображения. Компания Arasan также предлагает свои системы eMMC PHY + eMMC Controller IP и NAND Controller IP + NAND Flash PHY для 12-нм техпроцесса GF. В 2022 году компания Arasan расширит свой ассортимент продукции для 12-нм техпроцесса GlobalFoundries, включив в него комбинированную ИС MIPI C-PHYSM / D-PHYSM и версию ИС D-PHYSM с поддержкой скорости 4,5 Гбит/с.

Более подробная информация представлена на странице по адресу:

https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с КПК в середине 90-х годов и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

Mktg1@arasan.com

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