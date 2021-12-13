В Тайчжоу прошел "Глобальный форум культуры гармонии и сотрудничества - 2021"

ТАСС, 13 декабря. В уезде Тяньтай города Тайчжоу провинции Чжэцзян ​​​​​​9 декабря прошел "Глобальный форум культуры гармонии и сотрудничества - 2021" на тему "Культура гармонии и сотрудничества и сообщество единой судьбы человечества". На мероприятии обсудили три подтемы: "Настаивать гармонию и общее процветание, реализовать инклюзивное развитие", "Настаивать сотрудничество и взаимную поддержку, реализовать обоюдный выигрыш", " Настаивать гармоничное сосуществование, построить экологическую цивилизацию". "Культура гармонии и сотрудничества" принесет полезное просвещение для улучшения глобального управления и решения общих проблем человечества.

На церемонии открытия форума генеральный консул Республики Мальта в Шанхае Бернард Гамильтон отметил, что в постэпидемическую эпоху содействие устойчивому и справедливому восстановлению в мире является общей целью, которая будет достигнута с помощью гармонии и сотрудничества. Необходимо создать новые рамки сотрудничества, основанные на изменяющейся реальностии, и построить соответствующие механизмы сотрудничества по приоритетам в области экономики, окружающей среды, безопасности и науки.

Секретарь муниципального комитета КПК в Тайчжоу Ли Юэци отметил, что культура гармонии и сотрудничества является "превосходным геном" китайской цивилизации, который воплощает в себе взгляд на гармонию между человеком и природой, стремление к единению при сохранении различий и общее развитие и процветание. Перед лицом нового пути модернизации и всеобщего благоденствия, будет усиливаться развитие и распространение культуры гармонии и сотрудничества, ее продвижение из Тайчжоу в страну и мир, чтобы обеспечить силы для устранения различий между цивилизациями и построения гармоничного мира.

На форуме бывший заместитель генерального секретаря ООН Ким Вон Су отметил, что культура гармонии и сотрудничества не только имеет положительное значение в культурном содействии построению гармоничного общества, но и способствует обменам и диалогу между разными странами, нациями, религиями и цивилизации, что имеет важное теоретическое и практическое значение для содействия миру и развитию во всем мире. Куратор Национального художественного музея Китая У Вэйшань считает, что мировоззрение на единство Неба и человека направлено на гармоничное сосуществование человека и природы. Международный взгляд на гармоничные отношения между странами способствует построению сообщества единой судьбы человечества.

На мероприятии китайские и иностранные эксперты и ученые обсудили, как использовать мудрость культуры гармонии и сотрудничества для построения сообщества единой судьбы человечества. На подфорумах китайские и иностранные гости обменялись мнениями о темах "Настаивать гармонию и общее процветание, реализовать инклюзивное развитие", "Настаивать сотрудничество и взаимную поддержку, реализовать обоюдный выигрыш", "Настаивать гармоничное сосуществование, построить экологическую цивилизацию".

"Глобальный форум культуры гармонии и сотрудничества" является международной конференцией в формате форума, которая с когнитивной точки зрения традиционной культуры гармонии и сотрудничества нацелена на содействие построению сообщества единой судьбы человечества, чтобы международное сообщество могло ответить на глобальные вызовы.