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Состоится финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

Ежегодно в мероприятии принимают участие около полумиллиона детей из России и зарубежья
© Пресс-служба Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества

ТАСС, 14 декабря. Финал Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества состоится 18-20 декабря, цель фестиваля - поддержка и развитие творчества, эстетическое воспитание, приобщение к ценностям российской и мировой культуры и искусства, социокультурная интеграция детей с особыми образовательными потребностями, формирование доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в Фестивале принимают участие около полумиллиона детей из разных уголков России и зарубежья. Финалистами Фестиваля становятся ребята, прошедшие отбор на четырех предварительных этапах: школьном, муниципальном, региональном и федеральном.

По результатам предварительных этапов Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 2021 года победителями и призерами стали 496 творческих коллективов и индивидуальных участников.  

Финал Фестиваля пройдет в режиме онлайн на специальной цифровой платформе. В "Кинозале" и зале "Театральный" будут транслироваться по расписанию выступления самых успешных детских коллективов. А в залах "Концертный", "Литературная гостиная" и "Выставка" работы участников Финала будут доступны в постоянном режиме. 

В течение трех дней по отдельному расписанию также будут проходить разнообразные мастер-классы по всем видам творчества, представленным на Фестивале. Мастер-классы проведут художники мирового уровня, авторы известных книг, создатели успешных тренингов. 

Начнется Финал с красочной церемонии Открытия, а в последний день, 20 декабря состоится центральное событие финала - награждение победителей и гала-концерт лучших коллективов и исполнителей, отмеченных жюри. 

Ознакомиться с более подробной информацией, а также подключиться к трансляции Фестиваля можно на платформе.

Организатор мероприятия -  Министерство просвещения Российской Федерации. Оператор  -  ФГБУК "ВЦХТ". 

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