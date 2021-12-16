G&W Electric объявляет об утверждении ряда патентов на однофазную автоматизацию

БОЛИНГБРУК (шт. Иллинойс), 16 декабря. Компания G&W Electric, являющаяся одним из мировых поставщиков электроэнергетического оборудования с 1905 года, сегодня объявила об утверждении патента на систему однофазной локализации и изоляции неисправностей и восстановления энергоснабжения (FLISR) в распределительных сетях, что способствует дальнейшему повышению показателей надежности за счет изоляции только одной отказавшей фазы.

Однофазная (Single Phase) FLISR обеспечивает решение наиболее распространенной проблемы в электроэнергетике - однофазного замыкания на землю. При трехфазной FLISR - даже в том случае, если конкретный отказ затрагивает только одну или две фазы - энергоснабжение прерывается для всех потребителей в соответствующей линии электросети.

Благодаря повышенной доступности и надежности электропитания технология Single Phase FLISR позволяет электроэнергетическим предприятиям автоматически перераспределять мощность, минимизируя число клиентов, пострадавших от аварийных отключений электричества, и сокращая их продолжительность с нескольких часов до считанных секунд.

"В последнее время идея автоматической перенастройки электросети с помощью системы FLISR и восстановления потерь напряжения (LOV) стала основным средством достижения поставщиками электроэнергии своих целей по обеспечению надежности, - заявил председатель правления и владелец компании G&W Electric Джон Мюллер. - Переход на однофазную автоматизацию позволяет нам достигать более высоких целей с точки зрения надежности и устанавливать новые стандарты надежности энергосистем с одновременным повышением степени удовлетворенности клиентов".

Традиционно системы FLISR и LOV реализовывались в трехфазном исполнении; однако переход к однофазным операциям открывает перед электроэнергетическими предприятиями путь к постепенному и устойчивому повышению надежности систем. G&W Electric предлагает новейшие разработки в области технологии FLISR, в частности однофазную автоматизацию, с целью помочь энергетическим предприятиям сократить длительность аварийных отключений электроэнергии и обеспечить более надежное электропитание для потребителей.

"Эти патенты позволят G&W Electric и далее развивать однофазную технологию, а также обеспечивать новейшие средства автоматизации FLISR, - добавляет г-н Мюллер. - Однофазная автоматизация повышает не только надежность, но и безопасность, когда речь заходит о показателях распределения питания. На самом деле, многие из вопросов и проблем, связанных с трехфазными нагрузками, устраняются при внедрении однофазной автоматики в операции и системы".

Более подробная информация об однофазной FLISR представлена на странице по адресу.

Информация о компании G&W Electric

Компания G&W Electric помогает обеспечивать электропитание во всем мире с использованием самых современных сетевых решений и продуктов с 1905 года. С внедрением первого оконечного устройства с разъемным кабелем в начале 1900-х годов компания G&W Electric начала завоевывать репутацию разработчика инновационных специализированных решений, удовлетворяющих потребности проектировщиков систем. Компания G&W Electric, неизменно ориентированная на удовлетворение потребностей клиентов, пользуется всемирной репутацией за свою качественную продукцию и превосходное обслуживание. Более подробная информация о компании G&W Electric представлена на ее новом веб-сайте по адресу: www.gwelectric.com. Следите за новостями компании G&W Electric в социальных сетях Twitter @GW_Electric и LinkedIn.