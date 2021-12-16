YPO: руководители верят, что в 2022 году экономический рост сохранится на высоком уровне

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. По данным нового опроса YPO, более 80% руководителей высшего звена в 44 отраслях по всему миру полагают, что в 2022 году экономический рост сохранится на высоком уровне, хотя и не без высокой степени неопределенности.

Результаты опроса YPO Global Pulse, проводившегося с 18 ноября по 5 декабря с участием 1700 руководителей высшего звена в 101 стране, включают следующие наблюдения:

У многих компаний дела идут на лад в плане роста доходов и найма персонала. 37% опрошенных сообщили об увеличении выручки на 20% или более с начала 2021 года, и только 17% наблюдали ее снижение на 10% или более с начала года. Показатели найма возросли: 38% респондентов сообщили об увеличении числа сотрудников на 10% и более с начала 2021 года, в то время как 45% компаний заявили о том, что общая численность их персонала осталась примерно на том же уровне, что и в начале 2021 года, и только 16% заявили о наблюдающемся сокращении числа сотрудников.

Большинство руководителей высшего звена (71%) сильно или в некоторой степени обеспокоены влиянием инфляции на свой бизнес в следующем году. Американские руководители (77%) обеспокоены инфляцией больше, чем их коллеги в остальном мире. Инфляционные опасения могут сулить неблагоприятные новости для потребителей: респонденты из отраслей "Питание и напитки" (74%), "Промышленное производство" (73%) и "Розничная и оптовая торговля" (62%) планируют повысить цены в ответ на инфляцию.

По всей видимости, проблемы, связанные с функционированием логистических цепей, в ближайшее время не закончатся: только 2% респондентов полагают, что они будут решены в начале 2022 года. Тридцать 9% полагают, что эти проблемы удасться решить в конце 2022 года, а 38% ожидают их решения в 2023 году или позднее.

По всему миру сохраняется нехватка рабочей силы: 67% респондентов считают, что поиск сотрудников в общий штат в некоторой степени или сильно осложнен, а 57% сообщают о том, что они сталкиваются с такими же трудностями при найме топ-менеджеров и других руководителей.

Несмотря на то что только 1% опрошенных руководителей считают, что сотрудники работают дома более продуктивно, 74% лидеров компаний согласились с тем, что в той или иной форме гибкий график работы станет постоянным.

В связи с негативным влиянием пандемии некоторые компании увеличивают компенсационные выплаты по психическому здоровью, 35% сообщают о том или ином виде вложений в заботу о психическом здоровье своих сотрудников, а 16% планируют их внедрение.

В начале 2022 года, по общему мнению членов YPO, все руководители компаний должны сосредоточить свое внимание на: повышении мотивации персонала и культуры труда / сохранении сотрудников; исследовании возможностей получения альтернативных / защите существующих источников денежных доходов; подготовке к инфляции; планировании решения проблем, связанных с логистическими цепями; понимании меняющихся потребностей клиентов.



Методология исследования YPO Global Pulse:

исследование YPO Global Pulse проводилось сообществом YPO с 18 ноября по 5 декабря 2021 года в форме онлайн-опроса. Респондентами выступили в общей сложности 1700 членов YPO, представлявших 101 страну. Предельная ошибка выборки составляет ±2,3 п.п. при уровне достоверности 95%.

Информация о сообществе YPO:

YPO - глобальное сообщество лидеров, насчитывающее более 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.