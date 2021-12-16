Состоялась пресс-конференция "Новые подходы к девелопменту в горнолыжном туризме"

ТАСС, 16 декабря. Международная пресс-конференция, посвященная новым подходам к девелопменту в горнолыжном туризме, состоялась 14 декабря. В дискуссии приняли участие представители индустрии из Франции, Австрии, Новой Зеландии и России.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы развития горнолыжной отрасли, в том числе инфраструктурную модернизацию, привлечение инвестиций, новые подходы, технологии и сезонность. Один из острых вопросов - развитие курортов в эпоху пандемии COVID-19, которая, с одной стороны, повысила спрос на отечественные курорты, а с другой, сделала их менее привлекательными для инвесторов/специальных банковских и партнерских программ.

На конференции Россию представил один из наиболее ярких и динамично развивающихся проектов в сфере туризма - курорт "Манжерок".

"Манжерок" прошел серьезный путь развития, начиная с 2018 года - пика мирового экономического кризиса, когда Сбер взял на себя риск развития подобного масштабного проекта. Сегодня это комфортабельный всесезонный горнолыжный комплекс, который вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Алтайской республики. Одна из ключевых задач курорта - создание новых рабочих мест и условий для жизни сотрудников курорта из других регионов России. Предполагается создать центр компетенций по управлению горными территориями - обучающую платформу для подготовки специалистов. Также курорт вносит свой вклад в воспитание и физическое развитие детей и подростков. Например, каждому ребенку до 10 лет выдается бесплатный скипасс, а также предусмотрены бесплатные занятия по обучению катанию на горных лыжах для школьников", - прокомментировал вице-президент, директор департамента строительства Сбер Василий Чеканов

В рамках пресс-конференции Иван Морозов, председатель совета директоров ООО "Всесезонный курорт "Манжерок" представил проект по развитию курорта. Морозов отметил, что в 2019 году на курорте ввели в эксплуатацию гондольную дорогу, разработанную известной австрийской компанией Doppelmayr "Доппельмайер": 82 закрытых восьмиместных кабины могут перевозить 2,4 тыс. человек в час. К 2023 году планируется ввести в эксплуатацию премиальный гостиничный комплекс, панорамный ресторан на вершине горы, тематический парк, комплекс вилл и бань, семь новых кресельных канатных дорог, более 52 км горнолыжных трасс.

"Мы рассчитываем увеличить посещаемость курорта до цифры в 1,2 млн человек за сезон к концу 2023 года и более 10 тыс. гостей в день за счет развития инфраструктурных объектов. Удобное расположение курорта - всего в четырех часах от Москвы и 30 минут от Горно-Алтайска позволяет привлечь новую аудиторию, которой интересны новые горнолыжные трассы", - прокомментировал Иван Морозов.

Для будущего развития горнолыжной отрасли, по словам экспертов мирового рынка, нужно сфокусироваться на нескольких ключевых задачах: развивать кадровый потенциал горнолыжной индустрии, разрабатывать систему поддержки и единые алгоритмы реализации проектов, обеспечивать высокий уровень безопасности горнолыжных комплексов и содействовать популяризации горнолыжного туризма. Для этого необходимо фокусироваться на других дополнительных активностях, а также участвовать в формировании инфраструктуры вокруг курорта, так как современные туристы обращают внимание не только на качество и протяженность трасс.

"Дополнительными точками притяжения могут стать современные инсталляции и тематические парки развлечений. Для привлечения аудитории мы построили синематическую инсталляцию в стиле Джеймса Бонда, которая пользуется большой популярностью у наших гостей", - поделился своим опытом Григо Хутор, директор по продажам, курорта Зельден, Австрия.

"С каждым годом люди все меньше катаются на горнолыжных курортах, поэтому необходима диверсификация. Это могут быть дополнительные активности, например, мы сделали анимацию для детей и катание на санях для семейных пар, обеспечили развитие велнесс направления за счет занятий йогой и спа", - отметила Представитель Ассоциации Cluster Montagne (Франция) Калина Осаки.

Особенно эти советы актуальны совсем молодым курортам - им они позволят быстро развиваться и конкурировать с более раскрученными локациями.

На данный момент "Манжерок" активно готовится к новому сезону. Его открытие состоялось в 2010 году, а в 2017 инвестором проекта стал Сбер. В рамках сезона 2021-2022 года курорт планирует принять 120 тыс. гостей.

Сегодня горнолыжная индустрия имеет важное будущее с точки зрения развития локального туризма. Российские регионы становятся местом притяжения для современных семей и отвечают всем мировым стандартам. Вместе с ними - растет интерес аудитории к новым форматам и локациям для горнолыжного отдыха.