Рустам Минниханов принял участие в открытии пяти новых футбольных манежей

ТАСС, 20 декабря. Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин по видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей сразу в пяти районах республики.

Спортобъекты построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений, иных источников.

Рустам Минниханов отметил, что все строительные работы были выполнены качественно и в срок. Он поблагодарил руководство "Татэнерго": компания профинансировала строительство спортобъекта в Агрызе. "Наши предприятия очень много вкладывают в развитие спорта. Это "Татнефть", "Татэнерго", ряд других компаний. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена и впредь", - сказал Президент РТ.

Он заметил, что в республике ведется системная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в Татарстане насчитывается свыше 11 тыс. спортсооружений. Такая база позволяет как можно большему количеству людей заниматься физкультурой и спортом, подчеркнул Рустам Минниханов, - сегодня это более 50% населения.

"Футболом у нас занимаются порядка 50 тыс. человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни", - добавил Президент Татарстана.

Все пять манежей построены по типовому проекту. В фойе находится вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля - 20×40 м. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек.

Олег Матыцин отметил, что Татарстан всегда демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом. "Мы рекомендуем этот пример для использования другим регионам. В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено, в первую очередь, на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей", - подчеркнул Олег Матыцин.

В РФ с 2019 года реализуется федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", направленный на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Открытие новых каркасно-тентовых манежей позволит выполнить цели нацпроекта и увеличить количество занимающихся футболом в круглогодичном режиме.