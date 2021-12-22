Более 550 тыс. детей приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества

ТАСС, 22 декабря. Финальный тур Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества состоялся с 18 по 20 декабря 2021 года в онлайн-формате.

В фестивале могут принять участие творческие коллективы и участники в возрасте от 7 до 17 лет из РФ и любой страны мира.

Фестиваль проводится по 14 направлениям творчества и проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный.

В школьном этапе фестиваля приняло участие более 550 тыс. человек из 75 регионов РФ и 7 зарубежных стран.

В федеральном этапе приняли участие 9511 человек из 71 региона России и 7 иностранных государств. В финал пробились почти 2 тыс. человек.

В этом году фестиваль стал большой площадкой для детей с ОВЗ и инвалидностью. 2106 ребят проявили себя в разных направлениях - анимация, живопись, киноискусство, литературное творчество и других.

На церемонии открытия участников приветствовала директор ФГБУК "ВЦХТ" Оксана Гончарова: "Хочется пожелать, чтобы ваши увлечения творчеством, ваши успехи помогали в жизни: стать более уверенным в себе, поверить в свои силы, найти друзей и единомышленников, определиться с профессией и, возможно, обрести главное занятие своей жизни. Удачи и вдохновения!".

Организаторы подготовили познавательную и культурную программу. В прямом эфире зрители могли присоединиться к онлайн-экскурсии по Московскому Кремлю. Благодаря сотрудничеству с театром им. Е. Вахтангова, все посетители фестиваля могли в свободном доступе посмотреть трансляцию спектакля "Питер Пэн".

Кульминацией финала стало награждение лучших работ. По итогам фестиваля жюри определило 183 победителя.

Приглашаем принять участие в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества. В 2022 году участников ждут новые номинации и направления творчества. Следите за информацией на платформе фестиваля и сайте ФГБУК "ВЦХТ".

Организатор - Министерство просвещения Российской Федерации.

Федеральный оператор - ФГБУК "ВЦХТ".