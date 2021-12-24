На геологическом факультете МГУ подвели итоги конкурса Sinopeс

ТАСС, 23 декабря. Церемония награждения по итогам конкурса молодых талантов, на котором выбирали наиболее одаренных студентов и аспирантов, прошла сегодня на Геологическом факультете Московского государственного университета. Организатором мероприятия совместно с руководством факультета выступила китайская нефтегазовая компания Sinopeс.
В число победителей вошли 14 человек, чьи результаты в учебе и научной работе отметило жюри конкурса. Им вручили дипломы, а также денежные премии, которые студенты получат вместе со своими стипендиями.
Ведущим церемонии выступил заместитель декана Геологического факультета МГУ Александр Дергачев. В церемонии приняли участие и.о. декана Геологического факультета МГУ Николай Еремин, бывший проректор МГУ Виктор Трофимов, заведующий Кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых Виктор Старостин. Почетным гостем церемонии стал глава представительства Sinopeс в России и Средней Азии Ван Цзюнь.
"Господин Ван Цзюнь - большой друг нашего факультета. Он закончил наш факультет, кафедру геологии и геохимии горючих полезных ископаемых. И это была его инициатива, что корпорация Sinopeс пришла сюда и пришла не с пустыми руками", - сказал во вступительном слове и. о. декана факультета Николай Еремин. Он добавил, что руководитель регионального представительства корпорации также в МГУ защищал "кандидатскую".
По словам бывшего проректора МГУ Виктора Трофимова, когда Ван Цзюнь вернулся в Китай, полученные на факультете знания и навыки очень быстро вывели его в число ведущих сотрудников нефтяного института. "Он очень быстро поднялся, и руководители Sinopec, зная, что он грамотный руководитель, его, я могу сказать, очень уважают", - рассказал он участникам награждения.
Обращаясь к гостям церемонии, Ван Цзюнь подчеркнул, что для него большая честь выступать в стенах одного из самых известных и авторитетных университетов мира - МГУ. Он напомнил, что приехал на учебу еще в СССР еще в 1989 году, и для него это стало настоящим испытанием. "Когда я приехал, я не знал и слова по-русски", - пояснил глава представительства. Однако, продолжил Ван Цзюнь, он всегда находил поддержку преподавателей и сокурсников. Позже старания в изучении языка окупились тем, что он стал ключом в мир русской истории и культуры, помог находить новых друзей, понимать образ мышления прославленных профессоров.
Ван Цзюнь указал, что преподаватели МГУ, которые его обучали, трудились под девизом: "Пример важнее слов", стараясь дать всеобъемлющее понимание предмета. Это позволило получить фундаментальное образование, а оно в свою очередь открыло дорогу к интересной работе, позволило подняться до крупного руководителя.
По словам заведующего кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых Виктора Старостина, конкурс стал знаковым событием, которое подчеркивает важность сотрудничества Москвы и Пекина и развития российско-китайских отношений, в том числе в сфере разработки полезных ископаемых.
Справочно
Компания Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) - одна из крупнейших интегрированных энергетических и химических компаний Китая. Ее основные операции в Китае включают разведку и добычу, транспортировку и продажу нефти и природного газа, а также производство, продажу, хранение и транспортировку продуктов нефтепереработки, нефтехимии и углехимии.
В России компания присутствует с 2006 года, когда совместно с "Роснефтью" приобрела компанию "Удмуртнефть". В 2013 Sinopec и "СИБУР Холдинг" создали Sibur-Sinopec Rubber Holding Company, что стало для компании первым зарубежным опытом работы в сфере нефтехимической промышленности. Уже через два года она в качестве стратегического инвестора получила 10% в капитале "СИБУР Холдинга". С 2017 года Sinopec Engineering Group в составе консорциума участвует в работах на Амурском газоперерабатывающем заводе.
В 2019 году в присутствии глав Китая и России Sinopec и "СИБУР Холдинг" подписали основные условия создания возможного СП по инвестированию в строительство Амурского газохимического комплекса. Тогда же с компанией "НОВАТЭК" подписано соглашение о ключевых условиях совместного предприятия для торговли природным газом в Китае.