На геологическом факультете МГУ подвели итоги конкурса Sinopeс

ТАСС, 23 декабря. Церемония награждения по итогам конкурса молодых талантов, на котором выбирали наиболее одаренных студентов и аспирантов, прошла сегодня на Геологическом факультете Московского государственного университета. Организатором мероприятия совместно с руководством факультета выступила китайская нефтегазовая компания Sinopeс.

В число победителей вошли 14 человек, чьи результаты в учебе и научной работе отметило жюри конкурса. Им вручили дипломы, а также денежные премии, которые студенты получат вместе со своими стипендиями.

Ведущим церемонии выступил заместитель декана Геологического факультета МГУ Александр Дергачев. В церемонии приняли участие и.о. декана Геологического факультета МГУ Николай Еремин, бывший проректор МГУ Виктор Трофимов, заведующий Кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых Виктор Старостин. Почетным гостем церемонии стал глава представительства Sinopeс в России и Средней Азии Ван Цзюнь.

"Господин Ван Цзюнь - большой друг нашего факультета. Он закончил наш факультет, кафедру геологии и геохимии горючих полезных ископаемых. И это была его инициатива, что корпорация Sinopeс пришла сюда и пришла не с пустыми руками", - сказал во вступительном слове и. о. декана факультета Николай Еремин. Он добавил, что руководитель регионального представительства корпорации также в МГУ защищал "кандидатскую".

По словам бывшего проректора МГУ Виктора Трофимова, когда Ван Цзюнь вернулся в Китай, полученные на факультете знания и навыки очень быстро вывели его в число ведущих сотрудников нефтяного института. "Он очень быстро поднялся, и руководители Sinopec, зная, что он грамотный руководитель, его, я могу сказать, очень уважают", - рассказал он участникам награждения.

Обращаясь к гостям церемонии, Ван Цзюнь подчеркнул, что для него большая честь выступать в стенах одного из самых известных и авторитетных университетов мира - МГУ. Он напомнил, что приехал на учебу еще в СССР еще в 1989 году, и для него это стало настоящим испытанием. "Когда я приехал, я не знал и слова по-русски", - пояснил глава представительства. Однако, продолжил Ван Цзюнь, он всегда находил поддержку преподавателей и сокурсников. Позже старания в изучении языка окупились тем, что он стал ключом в мир русской истории и культуры, помог находить новых друзей, понимать образ мышления прославленных профессоров.