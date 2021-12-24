Эксперты показали доклад о сотрудничестве КНР и РФ в нефтяной и нефтехимической отраслях

ТАСС, 24 декабря. Эксперты Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) по заказу китайской корпорации Sinopec подготовили доклад "Состояние и перспективы китайско-российского сотрудничества в нефтяной и нефтехимической областях в России". В ходе видеоконференции, которая прошла 22 декабря, при участии главы представительства корпорации в России и Средней Азии Ван Цзюня, директора ИДВ РАН Кирилла Бабаева и директора Института стран Азии и Африки Алексея Маслова был заслушан отчет о проделанной работе.

"Для Института Дальнего Востока это очень важное исследование, так как оно не только позволяет нам поучаствовать в формировании китайско-российского сотрудничества в нефтяной отрасли, но и позволяет также проследить некоторые тенденции и, может быть, даже попытаться спрогнозировать будущее развитие взаимоотношений наших двух великих держав в таких важных сферах, как нефтяная и нефтехимические отрасли", - сказал в приветственном слове Бабаев.

"Действительно, для ИДВ, для корпорации это прекрасный способ взаимодействия - создание такого очень важного доклада. И, на мой взгляд, это только первый шаг в развитии двустороннего сотрудничества", - поддержал его Маслов, который до назначения в Институт стран Азии и Африки руководил ИДВ РАН и был одним из подписантов соглашения о сотрудничестве с Sinopec. На этапе, когда между РФ и КНР растет взаимодействие, подобные доклады получают особое внимание, в том числе со стороны российского руководства, отметил он.

Он также поблагодарил Ван Цзюня за поддержку в подготовке доклада, и за общий вклад в развитие отношений двух стран. В этом контексте Маслов заявил о возможности готовить на базе института доклады, которые имели бы интерес не только на уровне корпорации, но и руководства России и Китая.

С подробностями о содержании доклада выступал консультант в области нефтегазовой отрасли Сергей Рудницкий. Он указал, что цель работы - сформировать предложения по развитию китайско-российского сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности. Этот процесс, подчеркнул он, должен идти с опорой на тренды, которые формируются в мировом и российском топливно-энергетическом комплексе, и на входящую в него нефтяную отрасль, в частности.

Рудницкий уточнил, что документ разделен на сегменты: разведка и добыча, нефтепромысловый сервис и оборудование, нефтепереработка, нефтегазохимия, инженерные услуги, торговля нефтью и нефтепродуктами. Все они рассмотрены в разрезе мирового рынка, России, а также опыта китайских компаний, в том числе в РФ. Тут он особо выделил корпорацию Sinopec, которая стала первопроходцем на российском рынке, и в настоящий момент участвует в ряде крупных проектов.

"Во-первых, от имени представительства Sinopec в России и странах Центральной Азии хочу сказать, что было очень приятно сотрудничать с Институтом Дальнего Востока, - взял слово Ван Цзюнь. Глава представительства корпорации указал, что особенностью доклада стали акценты на экономическую и политическую составляющую, чего нет в документах институтов, специализирующихся на добыче нефти. "Во-вторых, я хотел сказать, что цель исследования была ясной, работа выполнена в полном объеме, приведено очень много конкретных примеров, есть графики и таблицы. Кроме того, даны конкретные выводы как расширить сотрудничество в областях нефтепереработки, нефтехимии, инжиниринга, химической промышленности", - добавил он.

По мнению Ван Цзюня, хорошие отношения между Россией и Китаем, которые в этом год отметили 20-летие подписания договора о добрососедстве и дружбе, являются залогом для успешного ведения бизнеса. Доказательством этого можно считать успешный опыт присутствия корпорации в России. Он подчеркнул, что она заинтересована не только в практической работе, но и теоретических изысканиях.

"И я согласен с Алексеем Масловым, наши результаты совместной работы нужно передать правительствам стран", - указал Ван Цзюнь.

В заключение встречи начальник управления ИДВ Олег Вавилов отметил, что за время работы над докладом между сотрудниками института и корпорации сложился конструктивный диалог, потенциал которого будет использован в будущем.

О компании

Компания Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) - одна из крупнейших интегрированных энергетических и химических компаний Китая. Ее основные операции в Китае включают разведку и добычу, транспортировку и продажу нефти и природного газа, а также производство, продажу, хранение и транспортировку продуктов нефтепереработки, нефтехимии и углехимии.

В России компания присутствует с 2006 года, когда совместно с "Роснефтью" приобрела компанию "Удмуртнефть". В 2013 Sinopec и "СИБУР Холдинг" создали Sibur-Sinopec Rubber Holding Company, что стало для компании первым зарубежным опытом работы в сфере нефтехимической промышленности. Уже через два года она в качестве стратегического инвестора получила 10% в капитале "СИБУР Холдинга". С 2017 года Sinopec Engineering Group в составе консорциума участвует в работах на Амурском газоперерабатывающем заводе.

В 2019 году в присутствии глав Китая и России Sinopec и "СИБУР Холдинг" подписали основные условия создания возможного СП по инвестированию в строительство Амурского газохимического комплекса. Тогда же с компанией "НОВАТЭК" подписано соглашение о ключевых условиях совместного предприятия для торговли природным газом в Китае.