Global Review 2021: GWM ускоряет процесс глобализации

БАОДИН (Китай), 27 декабря. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 и нехваткой чипов, компания GWM ускоряет темпы глобализации. Компания активно участвовала в нескольких международных автомобильных шоу и выпустила ряд интересных моделей, демонстрирующих всему миру постоянно растущую динамику своей стратегии глобализации.

В этом году торговая сеть GWM охватила более 60 стран. В целях ускорения осуществления своей стратегии в Европе компания GWM создала филиал в Мюнхене (Германия) и головной офис в Европе. В то же время в целях постоянного развития глобального рынка компания расширила объем своих продаж в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, Северной Африке и других регионах. Эти инициативы продемонстрировали глобальную конкурентоспособность GWM на международной арене.

Кроме того, компания GWM приобрела и ввела в эксплуатацию новые предприятия в Таиланде и Бразилии соответственно, которые обеспечивают достаточную производственную мощность для ее присутствия на мировых рынках. После семи месяцев подготовки и модернизации в июне компания GWM ввела в эксплуатацию завод в Районге в Таиланде и предоставила передовые производственные технологии, способствуя развитию региональной автомобильной промышленности. Два месяца спустя компания подписала договор о приобретении с заводом Daimler AG в Бразилии. Заключение этого договора позволит компании GWM охватить Бразилию и всю Южную Америку.

Что касается исследований и разработок в области технологий, то в феврале этого года компания GWM учредила технологический центр в Чжанцзягане (Китай), являющийся вторым научно-исследовательским центром, созданным компанией GWM на основе ее стратегии глобализации. На сегодняшний день компания GWM располагает десятками тысяч специалистов в области НИОКР и проектирования по всему миру и научно-исследовательскими достижениями, среди которых особенно выделяются технологические прорывы на платформах L.E.M.O.N., Coffee Intelligence и TANK.

Компания позиционирует себя, как глобальный производитель интеллектуальных технологий, непрерывно укрепляя клиентоориентированную философию. Она уделяет большое внимание опыту пользователей по всему миру и постепенно адаптируется к местной культуре. В Таиланде, где Лойкратхонг является одним из важнейших традиционных фестивалей, местной версией Дня Святого Валентина, несущей в себе пожелания и молитвы людей, компания GWM хорошо интегрировалась в жизнь местных пользователей, создав водный супер-фонарь. В Чили компания GWM специализируется на пользовательских группах, участвующих в приключениях, и вместе с Луисом Андауром, известным местным путешественником, участвует в любительском реалити-шоу.

Согласно совместному докладу Google и Kantar Brand Z, благодаря выдающимся достижениям во всех аспектах компания GWM вошла в число 50 ведущих китайских создателей мировых брендов в 2021 году.

Выступая на конференции 2025 Strategy Global Launch Conference, председатель правления GWM Джек Вэй заявил следующее: «Для автомобильных брендов единственным способом превзойти наших конкурентов в полном смысле этого слова является быстрое наращивание своих преимуществ в течение следующих трех-пяти лет. Ожидается, что мировой целевой показатель продаж компании в 4 миллиона автомобилей будет достигнут в 2025 году.