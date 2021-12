Shanghai Electric внедряет методы экостроительства для защиты природной среды Дубая

ШАНХАЙ, 29 декабря. Компания Shanghai Electric (далее "Shanghai Electric" или "Компания") (601727.SS и 02727. HK) играет одну из ключевых ролей в содействии построению странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" (BRI) низкоуглеродной и экологически чистой энергетической инфраструктуры при одновременном внедрении методов экологичного строительства, осуществляя свою деятельность в целях защиты местных экосистем и минимизации воздействия на природные среды обитания животных. Постоянная приверженность компании Shanghai Electric защите окружающей среды вылилась в совместную работу ее инженерных подразделений с экологами над сохранением местной живой природы, обеспечивающей поддержку Объединенным Арабским Эмиратам в ускорении реализации целей по достижению нетто-нулевых углеродных выбросов за счет строительства крупнейшей в мире солнечной теплоэлектростанции для местных жителей.

В качестве официального партнера китайского павильона на всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае компания Shanghai Electric приняла участие в строительстве четвертой очереди солнечной электростанции им. Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума мощностью 950 МВт. Этот объект, включающий в себя электростанцию мощностью 700 МВт, работающую на концентрированной солнечной энергии (CSP), и фотоэнергетическую установку мощностью 250 МВт, занимает территорию площадью 44 кв. км, эквивалентную 6162 футбольным полям. В центре CSP-электростанции находится солнечная электростанция башенного типа мощностью 100 МВт высотой 262 м - самый высокий объект своего рода в мире, которая предположительно обеспечит экологически чистое энергоснабжение более 320 тыс. домохозяйств Дубая и сокращение выбросов CO2 на 1,6 млн тонн по завершении строительства.

Одной из ключевых задач Shanghai Electric при планировании и проведении строительных работ являлось сохранение существующего биоразнообразия. При содействии экспертов в области охраны окружающей среды и экологии Компания разработала и внедрила комплекс мер, направленных на повышение эффективности рационального природопользования и обеспечение безопасности экосистемы флоры и фауны. На стадии планирования компания Shanghai Electric проводила обширные наблюдения и исследования местных ареалов обитания животных и растений, что подготовило почву для реализации ее проекта по перемещению дикой флоры и фауны.

Работая с местными организациями по защите животного мира, компания Shanghai Electric сформировала группу специалистов, которой было поручено изучить поведение животных и найти эффективное решение для вывода диких животных со строительной площадки. Затем созданная группа решила огородить объект и поместить еду и воду у проходов, расположенных с шагом 200 м, чтобы заманить животных с целью их безопасного перемещения в другие районы. Таким образом, компания Shanghai Electric защитила большое число животных видов, обитающих в Дубае, включая ящериц, верблюдов, лошадиных антилоп и лис.

В качестве признания вклада Shanghai Electric в защиту окружающей среды в ходе строительства CSP-объекта в Дубае Emirates Environmental Group - крупнейшая НПО, специализирующаяся на охране окружающей среды в ОАЭ - пригласила Shanghai Electric принять участие в мероприятии "For Our Emirates We Plant" 2020 и 2021 годов, а также посадила восемь деревьев Сидра в эмирате Рас-эль-Хайма от имени Shanghai Electric.

"Дубайский объект охватывает обширную территорию суши, где обитает множество диких растений и животных, что усложняет осуществление мер рационального природопользования, необходимых для сохранения целостности местного биоразнообразия. Группа учла все факторы, способные представлять угрозу для живой природы, защитив местную экосистему и помогая правительству Дубая в достижении углеродной нейтральности к 2050 году", - заявил руководитель дубайского проекта Чжао Хуэй.

В плане реализации своей ответственности перед окружающей средой компания Shanghai Electric также проработала меры по сохранению ресурсов и сокращению загрязнения окружающей среды отходами, образующимися в ходе строительных работ. Сотрудники Shanghai Electric собирали пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки и картриджи от принтеров для централизованной переработки с момента начала строительства, а зафиксированный объем переработанных изделий в 2021 году втрое превысил аналогичный показатель прошлого года.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики, преобразует мировой энергетический баланс, способствуя экологически безопасному развитию, раскрывая потенциал ветрофотоэлектрической революции для решения глобальных климатических проблем. В перспективе компания Shanghai Electric сохранит свое стремление к рационализации экологически чистых технологий, в полной мере используя свою высококачественную экологически чистую продукцию для стимулирования глобального перехода к более экологически устойчивой экономике.