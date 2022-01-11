Мировой fashion-бренд Claire's Stores назначает Ричарда Флинта президентом в Европе

ХОФФМАН ЭСТЕЙТС, Иллинойс, 11 января. Международная fashion-компания Claire's Stores, Inc. объявляет о назначении Ричарда Флинта (Richard Flint) президентом европейского подразделения, где он будет руководить деятельностью бренда в этой части света, уделяя особое внимание развитию каналов сбыта на европейском рынке. Флинт будет подчиняться главному исполнительному директору Claire's Райану Веро (Ryan Vero).

Благодаря более чем двадцатилетнему опыту в сфере розничной торговли, успешной работе на ключевых руководящих должностях, а также его стратегическому подходу к расширению и развитию бизнеса, Флинт сыграет важнейшую роль в дальнейшем расширении присутствия бренда на рынке по всей Европе. Он сосредоточит свое внимание на укреплении европейского присутствия Claire's за счет эффективной схемы развития и увеличения международной цепи поставок и оптимизации потока продукции по каналам Claire's с особым упором на развитие концессионного направления.

«Ричард обладает богатым опытом, экспертными знаниями рынка и стремлением к оптимизации роста, что будет полезно для позиционирования нашей компании и долгосрочного успеха в качестве мирового fashion-бренда, вдохновляющего на самовыражение, — заявил глава компании Райан Веро.— Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Ричардом и воплощения в жизнь идей Claire's».

«Claire's — это сильный бренд с лояльной международной аудиторией, и моя миссия заключается в расширении мирового присутствия компании и обеспечении эффективных поставок трендовой продукции, предоставления качественного обслуживания в магазинах и лучших в отрасли услуг пирсинга ушей еще большему числу клиентов в Европе, позволяя им самовыражаться через наш бренд», — заявил президент европейского подразделения Ричард Флинт.

Недавно Флинт занимал пост директора по развитию и члена Исполнительного совета компании HEMA, где благодаря своему значительному вкладу в развитие цифрового и многоканального направлений, а также своим идеям, он добился значительного роста. Кроме того, Флинт принимает непосредственное участие в слиянии и поглощении компании, играл ключевую организационную роль в команде, занимавшейся продажей HEMA BV в 2018 году и последующей продажей компании частному инвестиционному консорциуму в декабре 2020 года. До HEMA Флинт занимал пост вице-президента Nike по реализации модели Direct-to-Consumer (прямых продаж), возглавляя подразделение компании на материковом Китае, в том числе за счет модернизации сети бренда и существенного повышения эффективности электронной коммерции на различных платформах и в собственных цифровых объектах.

О компании Claire's Stores, Inc.

Claire's Stores, Inc. является одним из крупнейших мировых fashion-брендов, нацеленным на самовыражение клиентов за счет создания и предоставления эксклюзивных и хорошо продуманных продуктов и услуг. На протяжении более 50 лет Claire's привлекает любознательных, творческих и активных людей, а также считается одним из лидеров в области пирсинга ушей, предлагая широкий ассортимент модных изделий и аксессуаров, помогающих молодежи по всему миру создавать свой стиль и идентичность. Благодаря своим международным брендам Claire's® и Icing® компания дарит яркий омниканальный процесс покупки через собственные и концессионные магазины по всей Северной Америке и Европе, а также франчайзинговые магазины на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Подробная информация о Claire's представлена на сайте компании: www.clairestores.com.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

Katie State (Кэти Стейт) - специалист по связям бренда

Katie.Settle@claires.com

Тел.: +44 (0) 1212 507 922

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