Китайско-лаосская железная дорога ускоряет развитие города Юйси в провинции Юньнань

ЮЙСИ (Китай), 14 января. 3 января был запущен проект железнодорожного грузового сообщения между Китаем и Лаосом, который продлится один месяц. Планируется, что будет было совершено 670 тыс. пассажирских поездок и перевезено 170 тыс. тонн грузов стоимостью свыше 500 млн юаней (около $78,5 млн).

Через городской округ Юйси, расположенный в провинции Юньнань на юго-западе Китая, проходит 145-километровый участок железной дороги между Китаем и Лаосом общей протяженностью 1035 км, пересекающий центр города и имеющий пять станций: Yuxi (Юйси), Eshan (Эшань), Yanhe (Яньхэ), Huanian (Хуанянь) и Yuanjiang (Юаньцзян).

По состоянию на 23 декабря 2021 года число пассажирских поездок через станцию Юйси превысило 85 тыс.. По данным Отдела пропаганды города Юйси, с 27 декабря, когда со станции Яньхэ в Юйси отправился первый международный товарный поезд, уже перевезено более 50 партий грузов в рамках холодильной цепи.

Поездка по маршруту Китай-Лаос - это удобный способ познакомиться с уникальными природными пейзажами и культурными традициями вдоль участка, проходящего через Юйси. На месторождении Чэнцзян, являющееся единственным в своем роде объектом всемирного наследия в Азии, можно ознакомиться с эволюцией земных организмов кембрийского периода. Месторождение считается одним из самых удивительных научных открытий XX века. Горы Айлао пересекают тропические и субтропические зоны и включены Организацией Объединенных Наций в число заповедников программы "Человек и биосфера" для наблюдения за позиционированием лесных экосистем и обеспечения международной защиты перелетных птиц. Городской округ Юйси, имеющий уникальную историю и культуру, принимает туристов со всего мира с распростертыми объятиями.