Spulding Ridge присоединяет Silvr Lining Group с расширением сети Salesforce по всему миру

ЧИКАГО, 14 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная консалтинговая и внедренческая компания Spaulding Ridge, работающая в сфере облачных технологий, сегодня объявила о присоединении лондонской компании Silvr Lining Group, специализирующейся в области Salesforce, в качестве одного из элементов своей сети Salesforce.

Компания Silvr Lining Group, являющаяся ведущим экспертом в сфере многооблачных технологий Salesforce в Великобритании, обладает обширным опытом разработки крупномасштабных комплексных решений для крупнейших организаций. Компания предлагает множество решений в области Salesforce, включая Service Cloud, CPQ, Sales Cloud, Analytics Cloud, Marketing Cloud, Financial Services и Einstein.

"Включение Silvr Lining Group в нашу сеть Salesforce продолжает процесс технического углубления нашего растущего потенциала, — говорит глава компании Spaulding Ridge Джей Лаабс (Jay Laabs). — Как и Spaulding Ridge, Silvr Lining Group работает в тесном сотрудничестве с клиентами для обеспечения оптимальной производительности, что делает ее ценным дополнением к нашей существующей европейской команде специалистов Salesforce".

"Мы с радостью наблюдаем за перспективой выхода нашего совместного предприятия на европейский рынок. По итогам нашей первой встречи стало очевидно, что Spaulding Ridge разделяет наше стремление к обеспечению успеха клиентов как первоочередную цель во всем, что мы делаем", — заявил глава Silvr Lining Group Дэнни Айрес (Danny Ayres). — Мы рассчитываем на хорошие перспективы в составе команды Spaulding Ridge".

Информация о Silvr Lining Group

Лондонская компания Silvr Lining Group является частной консалтинговой фирмой в сфере Salesforce, созданной ведущими консультантами и бизнес-аналитиками в этой области, обладающими техническими средствами для реализации крупномасштабных комплексных решений для организаций по всей Великобритании.

Информация о Spaulding Ridge

Компания Spaulding Ridge, являющаяся первоклассным поставщиком облачных решений и консультационных услуг, помогает ведущим компаниям внедрять облачные решения Best-in-Cloud™ в глобальном масштабе. Spaulding Ridge позволяет организациям повышать производительность труда, ускорять цифровую трансформацию и наращивать конкурентные преимущества.

Spaulding Ridge сотрудничает с компаниями, широко применяющими цифровые технологии, в целях содействия:

Контролю за финансовыми прибылями: увеличение выручки, валовой прибыли и прибыли за счет более глубокого анализа. Совмещение финансового и стратегического планирования и автоматизация процессов финансового закрытия.

увеличение выручки, валовой прибыли и прибыли за счет более глубокого анализа. Совмещение финансового и стратегического планирования и автоматизация процессов финансового закрытия. Повышению эффективности сбыта: более последовательное и эффективное управление квотами и территориями, автоматизация и сопровождение клиентских контрактов.

более последовательное и эффективное управление квотами и территориями, автоматизация и сопровождение клиентских контрактов. Увеличению производительности: повышение гибкости логистических цепей, автоматизация процессов стратегического снабжения и закупок, обеспечение высочайшего качества обслуживания клиентов.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: spauldingridge.com.