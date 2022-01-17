GWM ставит новый рекорд с увеличением объема продаж на 15% в 2021 году

БАОДИН (Китай), 17 января. Компания GWM 6 января опубликовала последние данные по объемам продаж, согласно которым в 2021 году была зафиксирована реализация 1,3 млн автомобилей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 15,2% и знаменует собой новый рекорд - компания реализует более 1 млн единиц продукции в год на протяжении шести лет подряд.

В сложных условиях глобальной пандемии компания GWM продолжает демонстрировать быстрый рост объемов продаж. По официальным данным, в декабре было продано 162 369 новых автомобилей, что на 32,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объединенный бренд HAVAL сохранил за собой позицию лидера продаж GWM в 2021 году с объемом реализации, превысившим 770 тыс. единиц продукции, а совокупный показатель по всему миру преодолел рубеж в 7 млн единиц.

Сверхсовременный HAVAL JOLION, высокоинтеллектуальный гибрид HAVAL H6 и множество других новых моделей привлекали пользователей со всего мира, став звездами в сегменте SUV. Статистика показывает, что гибридный электромобиль HAVAL H6 занимал две ведущие позиции на тайском рынке SUV C-класса в течение пяти месяцев подряд.

Пикапы GWM также продемонстрировали хорошие показатели: в общей сложности было реализовано 233 006 единиц такой продукции, а основной вклад в этот результат внесло распространение пикапов GWM более чем в 50 странах и регионах, включая Австралию, Чили, Южную Африку и Египет. Продажи пикапов GWM были совместно обеспечены моделями POER и WINGLE, в результате чего совокупный объем продаж автомобилей этого класса по всему миру составил 2 млн единиц.

Модель GWM POER, представляющая собой интеллектуальный и безопасный пикап нового мирового поколения, была удостоена пятизвездочных рейтингов безопасности согласно последним строжайшим нормам A-NCAP в Австралии, продемонстрировав себя в качестве нового эталона для всей отрасли. Это достижение сделало GWM POER "одним из трех ведущих брендов безопасных пикапов в Австралии".

В частности, с точки зрения эксплуатационных характеристик транспортного средства GWM POER обеспечивает тяговое усилие 3,5 т и обладает высокими ходовыми качествами в условиях бездорожья. С учетом как инженерно-технических, так и развлекательных возможностей эта модель приобрела популярность у пользователей, обеспечивая реализацию различных сценариев применения, включая рыбную ловлю и многодневные туристические поездки. В ежегодном отборе моделей, организуемом изданием Autocar, GWM POER был удостоен награды "Лучшая модель года".

На волне популяризации электромобилей компания GWM создала несколько вариантов использования новых энергоносителей, включая гибридные и полностью электрические технологии, и запустила в разработку целый ряд моделей на новых энергоносителях в первые годы планирования НИОКР.

В 2021 году компания GWM представила гибридные электромобили HAVAL H6 и HAVAL JOLION, электромобиль ORA GOODCAT и подзаряжаемый гибридный электромобиль WEY Mocha на зарубежных рынках, продемонстрировав свое присутствие на международном рынке транспортных средств с использованием новых энергоносителей от лица китайских производителей. Согласно статистике, компания GWM реализовала 136 953 автомобиля на новых энергоносителях, что составляет 10,7% от ее совокупного объема продаж.

По данным веб-сайта Seeking Alpha с краудсорсинговым контентом для служб финансовой информации, в рейтинге мировых производителей электромобилей компания GWM занимает 13-е место по объемам продаж с долей рынка в 2,1%.

Опираясь на такие выдающиеся показатели сбыта продукции, в 2022 году HAVAL, ORA, TANK и другие бренды компании GWM продолжат выпуск продукции различных типов с целью непрерывного поддержания динамики роста продаж.