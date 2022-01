Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi — в Книге рекордов Гиннеса

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 18 января. Во время праздников тематические парки Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi дважды попали в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой картины по номерам (Most Contributions to a Color by Numbers) и самое большое количество поздравлений в открытке (Most Contributions to a Greetings Card). Гости разных возрастов, которые посетили тематические парки в праздничные дни, остались в восторге от сверкающих новогодних украшений и аттракционов, захватывающих шоу и живых выступлений.

Вице-президент по операциям компании Farah Experiences Альхасан Каабус Альзааби (Alhasan Kaabous Alzaabi) заявил следующее: «Вместе с представителями Книги рекордов Гиннесса мы стали свидетелями еще двух мировых рекордов, установленных с помощью гостей наших тематических парков Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World Abu Dhabi. Это очередное достижение в копилке наград наших тематических парков. Было приятно наблюдать за тем, с каким удовольствием наши гости проводили здесь свое время. Праздничный сезон — это отличная возможность отдохнуть и повеселиться. Мы всегда стараемся придумать необычные развлечения для всей семьи и с нетерпением ждем наших гостей в новом году — мы уже готовим приятные сюрпризы».

Один из рекордов был установлен, когда гости разрисовали фломастерами огромный холст, разделенный на участки под номерами. Картина изображает аттракционы и развлечения в парке Ferrari World Abu Dhabi. Таким образом была создана самая большая картина по номерам — с помощью 4 826 гостей парк вошел в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий мировой рекорд (2 462). Близкие и друзья со всей страны отмечали праздники вместе со своими любимыми персонажами, наслаждаясь живыми выступлениями и зимой на итальянской улочке (Winter on Italian Street).

В Warner Bros. World™ Abu Dhabi гостей попросили написать пожелания на открытке — в результате был поставлен мировой рекорд по количеству поздравлений на открытке, который превзошел предыдущий результат (16 707). Warner Bros. World™ Abu Dhabi смог собрать 20 482 поздравления за праздничные дни и таким образом вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Праздничные украшения и сверкающие огни превратили парк в зимнее чудо (Winter Spectacular). Гостей ждали бесконечные развлечения и живые выступления.

Тематические парки и аттракционы на острове Яс, управляемые компанией Farah Experiences, предлагают гостям широкий выбор аттракционов для семейного отдыха и развлечения. Расположенные в пяти минутах друг от друга, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. В World™ Abu Dhabi и CLYMB™ Abu Dhabi соблюдаются строгие меры предосторожности для обеспечения безопасного и приятного отдыха. При входе гостям необходимо предъявить действующий грин-пасс в приложении ALHOSN UAE.

Информация о тематическом парке Ferrari World Abu Dhabi:

Знаменитый тематический парк Ferrari World Abu Dhabi, посвященный легендарному автомобильному бренду, открыл свои двери в 2010 году. В стилизованном парке есть множество захватывающих дух аттракционов, семейных развлечений, симуляторов. Шоу-программа включает живые выступления, а также мероприятия, приуроченные к мировым сезонным праздникам. В Ferrari World Abu Dhabi установлены самые быстрые американские горки Formula Rossa, а также аттракцион-обладатель мирового рекорда Flying Aces.

В 2020 году в парке начали свою работу новые аттракционы Roof Walk и Zip Line для гостей, которые ищут острых ощущений. Кроме того, открылась ультрасовременная семейная зона, предназначенная для гостей любого возраста. В ней находятся четыре миниатюрные версии самых популярных аттракционов, которые подходят даже для самых маленьких.

С момента своего открытия Ferrari World Abu Dhabi стал обладателем более 45 престижных наград. Не так давно парк получил титул «Лучшей туристической достопримечательности на Ближнем Востоке» на церемонии вручения наград International Travel Awards, а также был признан «Лучшим в мире тематическим парком» по версии World Travel Awards 2021 третий год подряд. Аттракционы Roof Walk и Zip Line выиграли золото в конкурсе blooloop Innovation Awards 2021.

Информация о тематическом парке Warner Bros. World ™ Abu Dhabi:

Warner Bros. World™ Abu Dhabi — это крытый тематический парк, где незабываемые впечатления гарантированы для всех членов семьи. Парк состоит из шести зон, где оживают любимые супергерои Вселенной DC: Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, а также любимые персонажи из мультфильмов: Багз Банни, Том и Джерри, Флинтстоуны. В парке Warner Bros каждый найдет приключение по вкусу. К услугам гостей 29 ультрасовременных головокружительных аттракционов, интерактивные семейные аттракционы и уникальные живые спектакли. Рядом с парком Warner Bros. World Abu Dhabi находится первая в мире тематическая гостиница The WB Abu Dhabi, которая начала свою работу в ноябре 2021 года.

С момента своего открытия в 2018 году Warner Bros. World был удостоен более 26 престижных наград. Например, в 2021 году парк получил титул «Лучшего тематического парка на Ближнем Востоке» по версии International Travel Awards и стал «Главной туристической достопримечательностью Ближнего Востока» по версии World Travel Awards.

Warner Bros. World Abu Dhabi разработан главным девелопером в сфере развлечений в Абу-Даби компанией Miral и мировым лидером по созданию, девелопменту и лицензированию развлекательных локаций, живых выступлений, выставок и аттракционов в тематических парках с использованием культовых персонажей, историй и брендов WarnerMedia компанией Warner Bros. Themed Entertainment. Парком управляет ведущий оператор тематических парков мирового класса, развлекательных заведений и культурных достопримечательностей компания Farah Experiences.

