Шанхайское управление спорта публикует годовой отчет за 2021 год

ШАНХАЙ, 21 января. Шанхайское управление спорта опубликовало годовой отчет за прошлый год и план работы на 2022 год.

Согласно отчету, в ходе Олимпийских игр в Токио был установлен рекорд по числу шанхайских спортсменов, допущенных к соревнованиям за границей, а также количеству полученных ими золотых медалей. 46 спортсменов из Шанхая приняли участие в 50 соревнованиях в 22 дисциплинах, завоевав пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

Власти Шанхая активно внедряют инновации в сфере здравоохранения. К 2021 г. в Шанхае завершено строительство 40 центров здоровья для пожилых людей и 20 спортивных залов для офисных работников,

а также 107 общедоступных трасс для фитнеса, 743 учебно-оздоровительных центров и 98 многофункциональных спортивных площадок. 247 частных предприятий и общественных организаций стали партнерами городской лиги самодеятельности в ходе публичных торгов и провели более шести тысяч мероприятий, в которых приняли участие 8,7 млн человек.

Также в прошлом году в Шанхае ввели ваучеры на покупку спортивных товаров на сумму более 40 млн юаней. Их получили свыше 2,03 млн жителей. В результате объем прямого потребления превысил 110 млн юаней на территории 600 спортивных объектов.

В Шанхае большое внимание уделяется здоровью подростков. В рамках 49 проектов было проведено около тысячи молодежных спортивных летних лагерей и лагерей выходного дня, в которых приняли участие около 20 тысяч подростков. Для распространения информации о подобных инициативах власти пригласили почти 70 тысяч семей на День открытых дверей молодежного спортивного клуба Шанхая 1 июня.

Спортивная индустрия в Шанхае не только восстанавливается, но и демонстрирует рост. С января по сентябрь 2021 г. совокупный объем производства в этой отрасли достиг 119,95 млрд юаней, увеличившись на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шанхай превращается в центр международных спортивных событий. Шанхай — родина гребли в Китае — стал местом проведения первой речной регаты Shanghai River Regatta, в рамках которых зрители смогли насладиться спортивными соревнованиями на фоне прекрасных городских пейзажей вдоль реки Сучжоу. Вдоль реки Хуанпу в районе Янпу прошел тур FIS по лыжным гонкам в Китае — разминка для спортсменов перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Проведение соревнований по зимнему виду спорта стало возможным благодаря новым технологиям. Управление спорта провело презентацию эмблемы Кубка Азии по футболу 2023 г. на футбольном стадионе Пудун, одном из 10 профессиональных футбольных стадионов Кубка. На конец 2020 г. площадь спортивных объектов в городе достигла 58,5027 млн кв. м.

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Подпись: Шанхайская речная регата на реке Сучжоу, 23-24 октября 2021 г.

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