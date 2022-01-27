Chery выходит на рынок Узбекистана с новой серией Pro Family

ТАШКЕНТ (Узбекистан), 27 января. Недавно группа Chery опубликовала данные по объемам сбыта продукции за декабрь: совокупный объем реализации автомобилей Chery Group в 2021 году достиг исторического рекорда в 961 926 единиц продукции, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 31,7%. В этом объеме совокупный экспорт достиг 269 154 единицы, превысив целевой показатель продаж (250 тыс.) и аналогичный показатель за предыдущий год на 136,3%, в результате чего компания заняла первое место по объему экспорта среди китайских производителей пассажирских транспортных средств 19-й год подряд. На данный момент продукцией Chery Group пользуются в общей сложности более 10 млн автомобилистов по всему миру, включая 1,95 млн зарубежных. Согласно официальному источнику информации, Chery выйдет на рынок Узбекистана с новой серией Pro Family.

Компания Chery уже представила свою серию Pro Family в таких странах, как Россия, Бразилия и Чили, где демонстрирует высокие рыночные показатели и пользуется высокой репутацией производителя. В России модель Tiggo 7 Pro была самым популярным китайским автомобилем класса SUV в октябре; в Чили компания Chery владела долей в размере 15,3% в сегменте SUV в октябре, занимая первое место в течение 10 месяцев подряд с моделью Tiggo 2 в качестве бестселлера; в Бразилии Chery фиксирует непрерывный рост продаж таких моделей, как Tiggo 8 и Tiggo 2 Pro.

Автомобили серии Pro Family оснащаются самыми современными технологиями Chery с четко выраженными особенностями категории PRO. Современный дизайн моделей семейства PRO и яркая, сияющая передняя облицовка делают их узнаваемыми и заметными; в интерьере задействованы элементы высокотехнологичной кабины; наибольшее великолепие придают интеллектуальные элементы комплектации PRO, в частности консоль с экраном сверхвысокой четкости, дистанционный запуск и 360-градусная панорамная визуализация, которые производят на потребителей впечатления от интеллектуального вождения, превосходящие их ожидания; кроме того, модели PRO обладают невероятной мощностью: 6 двигателей Chery входят в "Десятку лучших двигателей" в Китае.

С момента основания компании Chery ее называют "технологической вишенкой" ("Technological Chery") за упорство в освоении базовых технологий. Компания создала пять научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров в мире и группу НИОКР из более чем 5 тыс. высококлассных специалистов, что обеспечивает ей преимущества в разработке технологий с использованием традиционных видов топлива и новых энергоносителей, организации интеллектуального производства и других областях. Лидерство Chery обуславливается благодаря четырем автосборочным платформам, пяти общим подсистемам и семи базовым технологиям. До настоящего времени компания Chery экспортировала свои автомобили более чем в 80 стран и регионов, создав 10 зарубежных производственных предприятий, свыше 1500 зарубежных дилеров и пунктов обслуживания. Число пользователей ее продукции по всему миру составляет около 9,9 млн, и в течение 18 месяцев подряд она занимает первое место по числу легковых автомобилей, экспортированных из Китая. Chery выходит на рынок Узбекистана со своей новой серией Pro Family, которая доставит местным потребителям новые впечатления от езды, свойственные автомобилям категории Pro.