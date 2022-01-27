Viterra Limited планирует приобрести производителя зерна и ингредиентов Gavilon

РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 27 января. Компания Viterra Limited (далее - Viterra) объявила о своем намерении приобрести бизнес по производству зерна и ингредиентов Gavilon Agriculture Investment, Inc. (далее - Gavilon). Через дочернюю компанию, находящуюся в ее полной собственности, Viterra заключила соглашение о выкупе акций Gavilon у Marubeni America Corporation, входящей в Marubeni Corporation.

Согласованная стоимость компании Gavilon составляет $1,125 млрд плюс оборотный капитал и подлежит стандартной корректировке цены покупки.

Главный офис Gavilon находится в Омахе (шт. Небраска, США). Компания занимается производством, хранением и дистрибуцией зерновых и масличных культур, а также кормов и пищевых ингредиентов, сотрудничая с производителями продуктов питания, животноводческими фермами, птицеобрабатывающими предприятиями, переработчиками сои и производителями этанола по всему миру.

Основные производственные активы компании Gavilon расположены в ключевых быстрорастущих районах США и имеют выход к основным железным дорогам, рекам и портам. Помимо этого, компания ведет международную деятельность на территории Мексики, Южной Америки, Европы и Азии, а также владеет косвенной миноритарной долей в двух портовых терминалах в Каламе (шт. Вашингтон) и Портленде (шт. Орегон).

"Приобретение компании Gavilon согласуется с нашей долгосрочной стратегией по расширению присутствия в Соединенных Штатах, одном из основных регионов производства и экспорта продукции. Этот шаг укрепит позиции нашей глобальной сети, - заявил главный исполнительный директор компании Viterra Limited Дэвид Маттиске. - Наши клиенты выиграют от объединения преимуществ компаний Gavilon и Viterra. Мы сможем повысить стабильность наших цепочек поставок, обеспечить более высокий уровень контроля качества и надежности, а также создать интересные возможности для наших клиентов и сотрудников.

Мы будем рады приветствовать сотрудников компании Gavilon в команде Viterra. Вместе мы будут развивать деловые и коммерческие отношения, выстроенные Gavilon с производителями и потребителями".

Финансовый директор компании Viterra Limited Питер Мутан отметил следующее: "Данная сделка - это результат той поддержки, которую мы получаем от наших акционеров, заинтересованных в использовании возможностей для роста и развития бизнеса без ущерба деятельности компании.

Финансирование согласованной цены покупки и части предполагаемого оборотного капитала обеспечено путем подписания соответствующего соглашения. Остаток оборотного капитала будет профинансирован за счет кредитных и наличных денежных средств, включая уже открытые неиспользованные кредитные линии на сумму около $3,6 млрд по состоянию на 31 декабря 2021 года".

К сделке применяются стандартные условия совершения и одобрения регулирующими органами. Ожидается, что приобретение состоится во второй половине 2022 года.

Информация о компании Viterra

Компания Viterra верит в силу связи. Наша полностью интегрированная структура сельскохозяйственных предприятий связывает производителей с потребителями за счет экологически чистой сельскохозяйственной продукции, при этом все производственные процессы легко отслеживаются, а качество такой продукции тщательно контролируется на всех этапах. На предприятиях компании в 37 странах трудятся свыше 17 тыс. сотрудников. Сеть тщательно подобранных сельскохозяйственных складских, перерабатывающих и транспортных активов позволяет нам предлагать инновационные решения и создавать новые возможности для наших клиентов, устанавливая долгосрочные партнерские отношения. Вместе мы сильнее и добиваемся большего.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ И ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ

В настоящем пресс-релизе содержатся или включены посредством внешних ссылок заявления, которые являются или могут считаться "прогнозными заявлениями", т. е. предположениями. Такие прогнозные заявления основаны не на исторических фактах, а на текущих прогнозах, ожиданиях, убеждениях, мнениях, планах, целях, задачах, обязательствах, намерениях и проекциях относительно будущих событий, результатов деятельности, перспектив, финансового положения и стратегических переговоров. Прогнозные заявления могут быть представлены в письменной или устной форме.

Прогнозные заявления по сути связаны с известными и неизвестными рисками и условиями неопределенности, многие из которых находятся вне контроля компании Viterra или ее дочерних предприятий. Прогнозные заявления не гарантируют достижение ожидаемых результатов и могут существенно отличаться от реального положения дел.

Компания Viterra, ее дочерние предприятия, их партнеры, директора, должностные лица, сотрудники или консультанты не предоставляют никаких заявлений, гарантий, заверений или уверений в отношении исхода любых действий, событий или получения результатов, выраженных или подразумеваемых в любом из прогнозных заявлениях. Не следует полагаться на прогнозные заявления, поскольку они актуальны только на дату выхода пресс-релиза или дату конкретного заявления (в зависимости от обстоятельств).

Независимо от юрисдикции ни один пункт в данном пресс-релизе не может быть истолкован как предложение или побуждение совершить продажу или покупку или ходатайствовать о предложении совершить покупку или подписаться на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты, а также не может являться рекомендацией или советом в отношении любых ценных бумаг или иных финансовых инструментов или любых других вопросов.