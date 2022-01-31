Дебют Берит Лабелль в короткометражном фильме Time Is Eternal

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 31 января. Короткометражный фильм Time Is Eternal ("Время вечно") - дебютная работа модели из Лос-Анджелеса Берит Лабелль, выступившей в качестве актрисы, соавтора сценария и продюсера, совместно с продюсером Дэниелом Лиром. Лир выступил в качестве соавтора сценария и режиссера короткометражного фильма вместе со своей женой и деловым партнером Баю Беннетт совместно с компанией Dream Team Directors.

В 15-минутном фильме вы попадете в сознание знаменитой женщины-писательницы из Лос-Анджелеса, которая издает свой новейший роман, изображающий вымышленную встречу двух легендарных женщин. Клеопатра VIII, царица Египта в первом веке до н. э., сталкивается лицом к лицу с английской писательницей-активистом движения за права женщин Мэри Уолстонкрафт, также являющейся матерью автора "Франкенштейна" Мэри Шелли. Будучи могущественной одой женской стойкости, хроника фильма представляет собой увлекательную дискуссию между этими двумя зачинательницами. Известные как любовницы и воины за правое дело, борец и писатель обдумывают свои различные подходы к лидерству, кульминацией которых является общая страсть, переплетающаяся вечно.

В дебютном фильме Лабелль играет четыре роли: писательницы, Клеопатры, Уоллстонкрафт и русалки, символизирующей плавание в другом измерении во времени.

Сюжет, снятый в поместье Paramour (район Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе) с роскошным декором начала двадцатого века, делает особый акцент на моде. Голливудский модельер-дизайнер Уилфорд Ленов (который работал с Saweetie, Bebe Rexha и Iggy Azalea) выступил в качестве дизайнера костюмов, изготовляя в основном винтажные изделия. Художник-мастер Фрэнси Томалонис и визажист Эйприл Гарсиа соответственно создали образы Клеопатры и Уоллстонкрафт, а парикмахер-модельер Деррика Мейвезер изготовила индивидуальные парики для Клеопатры и русалки.

С октября 2021 года Лабелль снялась для четырех международных изданий: Vogue, Glamour и Harper's Bazaar, а также журнала Bold. В настоящее время она получает диплом по актерскому мастерству в кино (AFA) в Нью-йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Компания Dream Team Directors сотрудничает с такими талантами, как Марк Руффало, Энтони Маки, Джульетт Льюис, Лиа Мишель, Coldplay, Пэрис Хилтон и Белла Хадид, а также с брендами Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records и Chrome Hearts. Их короткометражный фильм 2019 года "Tombstone Pillow" завоевал широкое признание и получил 33 награды.

https://www.beritelabelle.com

https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d