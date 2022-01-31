CGTN: Парламентарии более 20 стран желают Пекину-2022 успеха на форуме CMG

ПЕКИН, 31 января. Более 30 парламентариев из более чем 20 стран по всему миру выразили свои пожелания в адрес Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине и высказались против политизации Игр.

Парламентарии выступили в специальной программе телеканала CGTN, посвященной Олимпиаде-2022 в Пекине, которая транслировалась в субботу.

Программа с тематическим названием "Великолепие Зимней Олимпиады: торжество человеческого духа" является составной частью форума China Media Group (CMG).

Парламентарии высоко отозвались об усилиях, прилагаемых Китаем для организации "честной, безопасной и блистательной" Зимней Олимпиады несмотря на трудности, обусловленные пандемией COVID-19, и пожелали успеха в проведении Игр.

Президент CMG Шэнь Хайсюн приветствовал участие парламентариев в этой программе. Он заявил, что мирное развитие и общая судьба являются ключевыми элементами построения сообщества единой судьбы человечества - концепции, которую проповедует председатель КНР Си Цзиньпин, а также идеалами Олимпийского движения.

"Зимняя Олимпиада в Пекине олицетворяет стремление человечества к миру и совершенству", - сказал г-н Шэнь. "Нам как никогда важно объединиться", - подчеркнул он.

Бывший заместитель премьер-министра Таиланда Гонг Тапаранчи выразил уверенность в том, что Игры пройдут с огромным успехом. По его словам, несмотря на отсутствие льда и снега в Таиланде страна решила направить делегацию для участия в Зимней Олимпиаде.

Член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и заместитель министра Спортивного департамента Пекинского оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Ван Янься сообщил, что благополучные приготовления к данному мероприятию стали возможны во многом благодаря любви китайского народа к зимним видам спорта, поддержке со стороны китайского правительства и помощи, предложенной экспертами и техническими специалистами из разных стран.

Депутат Государственной Думы Ирина Анатольевна Филатова заявила, что Китай и Россия являются дружественными соседями. Она также добавила, что значимость их взаимного доверия демонстрируется посредством спорта.

Монгольский парламентарий Сайнхүү Ганбаатар заявил, что Олимпийским Играм не должны препятствовать пандемия COVID-19 или политические проблемы. По его словам, организаторы Игр слаженно подготовились к мероприятию в "практически невозможных" обстоятельствах, снискав уважение и поддержку всего мира.

Председатель Комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хуссейн Сайед заявил, что Пакистан и другие азиатские страны твердо противятся бойкоту Пекинской Олимпиады-2022 в любой форме, а также любым попыткам спровоцировать конфронтацию и размежевание. Он также сказал, что Олимпийский дух призывает к дружбе и сотрудничеству.

Свои пожелания в адрес Олимпийских игр также выразили парламентарии из Германии, Италии, Канады, Турции, Бразилии, Испании, Новой Зеландии, Японии и Южной Африки.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-29/Lawmakers-from-over-20-countries-wish-Beijing-2022-success-17deP4lCmhG/index.html