Стилисты KANZLER выяснили, какие подарки нравятся мужчинам

ТАСС, 8 февраля. Стилисты бренда мужской одежды KANZLER провели опрос среди мужчин и выяснили, что они хотят получать практичные и полезные подарки.

Одним из самых желанных вариантов является мужская рубашка. Если хотите добавить индивидуальности, сделайте персональную вышивку инициалов. А для тех, у кого уже все есть, лучший вариант - подарочная карта на индивидуальный пошив сорочки и костюма. Такой подарок оценят по достоинству.

Второе место занимают трикотажные изделия: мягкие джемперы, водолазки и кардиганы. В этом случае вы дарите тепло и заботу во всех смыслах. Если затрудняетесь с выбором цвета и дизайна, то купите базовые модели самых востребованных цветов, таких как синий, черный, бежевый и коричневый. Они подходят большинству мужчин и гармонируют с другими вещами в гардеробе.

Если вы не знаете размера и стилистических предпочтений, то лучше присмотреться к аксессуарам. Их выбирает каждый третий мужчина. Хороший кожаный ремень, стильный галстук в наборе с платком-паше или запонками, практичная сумка - все это мужчины используют ежедневно.

И самый универсальный вариант - подарочная карта. В этом случае мужчина приобретет именно ту вещь, которая ему придется по душе. Выбирайте магазины, где представлен полный комплекс качественных и стильных мужских изделий - одежда, обувь, аксессуары, как, например, салон мужской одежды KANZLER.

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