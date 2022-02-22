Voximplant запускает бета-версию продукта Voximplant Avatar

ТАСС, 22 февраля. Voximplant, один из лидеров на рынке интеллектуальных коммуникационных платформ, запускает бета-версию продукта Voximplant Avatar, который позволит разработчикам с базовыми знаниями JavaScript и компаниям вывести омниканальные коммуникации на новый уровень.

С помощью Voximplant Avatar разработчики могут легко интегрировать современный NLP-функционал в повседневное общение с клиентами, настроить интеллектуальный IVR, голосовые и чат-боты и тем самым усовершенствовать различные сценарии коммуникаций - автоматизированная обработка входящих звонков, ответы на часто задаваемые вопросы, заказ товаров, бронирование такси, опросы и многое другое.

Avatar использует собственные алгоритмы обработки естественного языка, позволяющие классифицировать намерения клиентов, извлечь нужную информацию и на основании этого выстроить дальнейший сценарий общения. Voximplant берет на себя поддержку и масштабирование инфраструктуры, а также процессы управления данными и остальными инструментами. Таким образом, компании смогут уделять больше внимания бизнес-логике при создании "умных ботов" и легко интегрировать их с чатом и телефонией для звонков, не тратя время на сложную бэкенд-разработку.

Ранее Voximplant предоставлял сервис распознавания естественного языка через технологическое партнерство с Google Dialogflow. Теперь компания предлагает собственное универсальное решение Avatar, обеспечивающее гибкость и более детальный контроль над сценариями коммуникации.

"Мы в Voximplant считаем, что следующее поколение CPaaS-платформ - это синергия "умных" сервисов и легко интегрируемой омниканальной коммуникации. Именно эта комбинация принесет максимальную пользу для бизнеса наших текущих и будущих клиентов", - говорит сооснователь и CEO компании Voximplant Алексей Айларов. "Мы активно развиваем нашу платформу, дополняя ее такими высокотехнологичными AI-сервисами, как Avatar, чтобы непрерывно улучшать клиентский опыт".