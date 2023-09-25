В Сбере заявили о необходимости сделать технологическое предпринимательство массовым в РФ

Акселератор Sber500 показал, что самой востребованной технологией у стартаперов является искусственный интеллект

ТАСС, 25 сентября. Технологическое предпринимательство должно стать в России массовым, количество стартапов с использованием новых технологий должно быть как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. Об этом заявил журналистам первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе демонстрационного дня акселератора Sber500.

"Технологическое предпринимательство должно стать реально массовым, таких стартапов должно быть много, чтобы в этой пирамиде они доходили до "единорогов", до тех компаний, которыми мы как россияне будем городиться. Их должно быть, на мой взгляд, как минимум в 10 раз больше, и мы над этим будем работать", - сказал он.

Акселератор Sber500 показал, что самой востребованной технологией у стартаперов является искусственный интеллект, добавил Ведяхин. "70% стартапов, которые подали заявки, использовали технологии искусственного интеллекта. Ну а те, кто не использовал, очевидно, будут их еще использовать и увеличат стоимость своих стартапов", - сказал он.

Также, по его словам, сегодня популярно все, что связанно с большими лингвистическими моделями, с рекомендательными системами, причем это справедливо во всех направлениях - маркетинге, HR и других. Ведяхин привел в пример стартапы, которые помогают снизить стресс или подсказывают, какие существуют спортивные травмы и как после них восстанавливаться.

"Что касается "Сбера", то нам это интересно в нескольких ракурсах. Мы помогаем ребятам развиваться и становиться реально крутыми стартапами и потом, может быть, "единорогами". Мы смотрим что-то для себя. И мы рады приветствовать наших корпоративников, которые были здесь, которые тоже смотрят для себя, как этот стартап взять себе на борт и либо инвестировать, либо развиваться с этой технологией", - сказал он.

Ведяхин отметил, что акселератор получился представительным, в нем участвовали 1,2 тыс. команд из 36 стран, 20% команд были иностранными. "Мы на этом, конечно, не останавливаемся, мы будем делать переформатнашего акселератора Sber500. Думаем сейчас, как это сделать, и это должно быть массовое явление", - сказал зампред правления "Сбера".

Акселератор Sber500 запущен Сбербанком в 2018 году и направлен на развитие технологических предпринимателей. Участники в течение нескольких недель развивают проекты под руководством индивидуальных менторов, имеющих опыт работы в международных компаниях и компаниях-"единорогах", а затем презентуют свои решения топ-менеджерам корпораций и инвесторам. По итогам четырех волн акселератора 105 его выпускников привлекли более 3 млрд инвестиций и заключили 7 тыс. контрактов.