ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" приняло участие в RUBAE 2018

ТАСС, 14 сентября. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" приняло участие в 1-й Международной выставке деловой авиации RUBAE 2018 (Russian Business Aviation Exhibition), проходящей в эти дни в бизнес-комплексе аэропорта "Внуково-3".

Российский провайдер аэронавигационного обслуживания совместно с итальянской компанией Piaggio Aerospace представил в статической экспозиции авиатехники воздушное судно Piaggio P.180 Avanti II (RA-01520), используемое филиалом "Аэроконтроль" для проведения летных проверок оборудования и оснащенное автоматизированным комплексом летного контроля российского производства АСЛК-2005.

Ранее данная международная выставка называлась Jet Expo, но с этого года она проходит под новым названием - RUBAE. Помимо бренда изменилась и программа, организаторы дополнили ее отраслевыми конференциями. Эксперты ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Ксения Краснова и Алексей Буевич выступили на конференции с докладами "Выполнение заходов GLS на аэродромах РФ" и "Особенности запроса и выдачи разрешений на полеты бизнес авиации на аэродромах РФ". Выставочные мероприятия продлились три дня. Сегодня выставка завершает свою работу.