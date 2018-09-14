Создание потенциала китайской молочной промышленности при помощи инноваций

ВАГЕНИНГЕН (WAGENINGEN), Нидерланды, 14 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Голландский Вагенинген, который называют "городом медико-биологических наук", имел возможность засвидетельствовать столкновение интеллектуальных искр между Китаем и Нидерландами. 12 сентября в городе состоялась церемония открытия Совместной лаборатории компании Yili и Вагенингенского университета, а также презентация Европейского центра инноваций Yili под тематическим названием "Инновации объединяют мир".

В мероприятии приняли участие глава Вагенингеского университета г-жа Фреско, генеральный директор Yili Group Чжан Цзяньцю, представители Посольства КНР в Королевстве Нидерланды, Китайского совета по вопросам промышленности и коммерции в Королевстве Нидерланды и Китайской палаты международной коммерции, китайские и голландские специалисты в сфере экономики, науки и технологий, международные партнёры Yili Group и свыше 200 гостей.

В 2014 году компания Yili совместно с Вагенингенским университетом учредили "Европейский научно-исследовательский центр" - зарубежную научно-исследовательскую организацию с высочайшей аккредитацией на территории Китая. В ходе презентации г-н Чжан Цзяньцю объявил об официальном изменении названия "Европейского научно-исследовательского центра Yili" на "Европейский центр инноваций", что демонстрирует неизменную приверженность китайской компании делу создания и внедрения инновационных разработок.

Присутствовавший на мероприятии заместитель генерального секретаря Китайской палаты международной торговли Чжан И отметил, что за время своего существования этот научно-исследовательский центр смог охватить самые разнообразные научные сферы, построить мосты между странами и континентами, объединить различные культуры, и результаты его деятельности могут использоваться не только для удовлетворения технологических потребностей предприятий, но и для прямого обмена инновациями. Этот центр является отличным примером негосударственного сотрудничества между Китаем и другими странами мира, а также новым стандартом для развития предприятий в условиях мировой экономической интеграции.

Г-жа высказала свою точку зрения в приветственной речи: "Вагенингенский университет - одно из старейших сельскохозяйственных учебных заведений мира, а Yili - крупнейшая молочная компания Азии. Сотрудничество между нами приносит пользу не только китайскому рынку, но, что более важно, рынку всего мира. Миллионы людей до сих пор страдают от нищеты и недостаточного питания. Этот факт побуждает нас изучать экосистему, почвы, новые источники белка и т.д. У нас говорят: "В день по яблоку съесть - здоровье обресть", но на мой взгляд, аналогичное высказывание подходит и к стакану молока в день. Я надеюсь, что Yili и Вагенинский университет смогут совместными усилиями создавать здоровые продукты и оказывать положительное влияние на общество в целом".

С момента своего основания Европейский научно-исследовательский центр Yili ведёт активные разработки в сферах "систем раннего предупреждения об угрозах для продовольственной безопасности", "базы данных грудного молока" и т.д. Эти инициативы направлены на изучение и создание механизмов раннего прогнозирования и предотвращения угроз пищевой безопасности, модернизации первой в Китае исследовательской базы данных грудного молока, а также на дальнейшее продвижение и развитие Yili и всей китайской молочной отрасли в целом.

В последние годы компания Yili рассматривает инновации "ядром" своего корпоративного развития. Для первичного, вторичного и третичного сегментов отраслевой цепочки предприятием были разработаны различные инновационные подходы, а с целью координации глобального опыта и перспективного планирования компания учредила многочисленные научно-исследовательские учреждения как в Китае, так и за его пределами. Yili входит в первую "десятку" рейтинга "20 ведущих мировых предприятий мировой молочной промышленности" от RABOBANK и на протяжении многих лет является абсолютным лидером среди своих азиатских коллег.

Как добавил Чжан Цзяньцю, в последние годы на фоне непрерывного повышения темпов диверсификации потребительского спроса и интеграции мировой молочной промышленности инновации стали своеобразным "козырем" в определении будущего успеха предприятия. В этом контексте компанией Yili была разработана концепция "инкубации будущего путём инноваций и объединения мира посредством глобальной мудрости и научных знаний". Предприятие активно продвигает разработку новаторских продуктов и развитие молочной отрасли с акцентом на "расширении возможностей" и "интеграции". В будущем Yili Group продолжает продвигать инновации как "пропеллер" корпоративного развития Yili и всей молочной промышленности Китая.

В тот же день состоялась и "Первое собрание Китайско-нидерландского бизнес-совета", организованное Китайской палатой международной торговли совместно с Yili Group. Участники встречи обсудили возможности для экономического и торгового сотрудничества между двумя странами в текущих условиях.