"Металлоинвест" подпишет ряд соглашений на IMPC 2018

17 сентября 2018 года в рамках XXIX Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018 и Международной Выставки "IMPC 2018-EXPO. Добыча и переработка минерального сырья" компания "Металлоинвест", ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявит о строительстве конвейерных комплексов по транспортировке горной массы на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах.

В рамках проекта на выставке состоится подписание соглашения, касающегося поставки оборудования для Лебединского ГОКа и меморандума о намерениях о совместной реализации проекта на Михайловском ГОКе.

Подписи под документами поставят генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев и управляющий директор TAKRAF GmbH и Tenova Mining Франк Хубрих.

Церемония подписания состоится в 11:30 на сцене рядом со стендом компании "Металлоинвест" (Экспоцентр, Павильон №7, зал №1) по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14.

Для подтверждения участия обращайтесь в пресс-службу Металлоинвеста по адресу a.troshin@metalloinvest.com

Официальный сайт Конгресса: http://impc2018.com/ru

Официальный оператор конгресса: OOO "МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ" http://www.makongress.ru