Европейские эксперты в области рака головы и шеи расскажут миру об этой форме заболевания

БРЮССЕЛЬ, September 17, 2018/PRNewswire/ -- European Head and Neck Society (EHNS) анонсировало проведение шестой ежегодной недели профилактики рака головы и шеи (17-21 сентября) в рамках кампании Make Sense. Пациенты, врачи и сообщество специалистов в данной области совместными усилиями сделают эти редкие формы онкологических заболеваний узнаваемыми.

Команды экспертов из Европы, Бразилии и Южной Кореи привлекут внимание общественности к часто игнорируемым признакам и симптомам рака головы и шеи, сделают акцент на важности ранней диагностики и расскажут о способах защиты интересов пациентов на всех этапах от диагностики до лечения и полного выздоровления. В программу мероприятий недели профилактики рака головы и шеи входят:

Невидимый враг - цифровая кампания, привлекающая внимание к физическим и психологическим последствиям этих онкологических заболеваний

Готовим со смыслом - кулинарная книга, разработанная совместно с людьми, пережившими рак головы и шеи, медиками, диетологами и логопедами. В справочнике представлены рецепты питательных блюд, а также рекомендации из личного опыта преодоления физических и ментальных проблем, связанных с потреблением пищи после курса терапии

Клиники ранней диагностики - центры, где все желающие могут пройти бесплатный скрининг на рак головы и шеи, а также получить всю необходимую информацию об этом заболевании

"Кампания не была бы столь успешной без упорного труда наших региональных команд в Европе, Бразилии и Южной Кореи, - отметил проф. Рене Леманс (René Leemans), руководитель координационного совета кампании Make Sense, руководитель кафедры отоларингологии в отделении хирургии головы и шеи Университетского медицинского центра VU Amsterdam. - Их самоотверженность и высокая компетенция сыграли жизненно важную роль в привлечении внимания к этому тяжёлому заболеванию, что в конечном итоге помогло спасти не одну человеческую жизнь".

В дополнение к презентации кулинарной книги участники кампании продолжают тесно сотрудничать с сетью пациентов, гарантируя тем самым неизменную ориентированность всех компонентов инициативы на поддержку пациентов во всех этапах процесса. На этой неделе в различных точках Европы пройдут различные активности, включая лекции и цифровые презентации. Посетите обновлённый веб-сайт кампании Make Sense, чтобы ознакомиться с полной программой мероприятий по всей Европе и в других регионах мира.

О кампании Make Sense

Кампания Make Sense, реализуемая обществом European Head and Neck Society (EHNS), ориентирована на привлечение внимания к раковым заболеваниям головы и шеи и повышение коэффициентов выживаемости пациентов, страдающих от подобных недугов посредством:

обучения принципам профилактики заболевания

распространения информации о признаках и симптомах болезни

поощрения ранней диагностики и обращения за врачебной помощью

Кампания Make Sense получает поддержку со стороны Merck, Norgine и Bristol-Myers Squibb.

О раке головы и шеи

Каждый год у чуть меньше чем 700 000 человек по всему миру диагностируются раковые заболевания головы и шеи, и половина из этого числа не проживает и пяти лет. Однако при условии ранней диагностики в 80-90% случаев пациенты с онкологическими болезнями головы и шеи выживают. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.makesensecampaign.eu.

Об обществе EHNS

European Head and Neck Society(EHNS) является международной некоммерческой ассоциацией со штаб-квартирой в Бельгии. В состав EHNS входят европейские национальные и международные общества, научные группы, проводящие исследования, разрабатывающие программы подготовки специалистов и протоколы лечения рака головы и шеи. Индивидуальные эксперты из других стран мира также могут стать членами общества. Задача EHNS заключается в продвижении обмена знаниями во всех аспектах неопластических заболеваний головы и шеи и внедрении высочайших стандартов исследовательской, образовательной деятельности, профилактики заболеваний и ухода за пациентами. Для получения дополнительной информации посетите: http://www.ehns.org.