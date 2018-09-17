SIMCom на MWCA2018: создание партнёрств для ускоренной глобализации Интернета вещей

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 17 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd., стопроцентное дочернее предприятие ведущего поставщика IoT-модулей SUNSEA AIOT (002313.SZ), сегодня сообщила, что её новейшая продукция представлена на Mobile World Congress Americas 2018, проходящей 12-14 сентября на территории выставочного центра в Калифорнии, Лос-Анджелес.

SIMCom продемонстрирует возможности своих решений для корпоративных клиентов позволяющих создавать безупречные международные проекты посредством переноса сервисов на платформы Интернета вещей в самых различных областях.

Основными акцентами экспозиции компании станут:

Capstone: SIMCom и Capstone недавно совместно разработали уникальную линейку счётчиков воды и программных приложений, позволяющих коммунальным службам и поставщикам воды "интеллектуализировать" своё ПО. Используя Open Sense DMA (Device Management Application (приложение для управления устройствами) в качестве многофункционального облачного решения, способного интегрироваться с широким спектром устройств, SIMCom и Capstone предоставят своим клиентам по всему миру возможности ОТА и оперативной системы управления. Большинство операторов согласились провести ускоренную сертификацию продуктов Capstone, построенных на базе модулей SIM7000A от SIMCom с поддержкой NB-IoT/eMTC/GSM уже в этом году.

DataRemote: Компания-специалист в области решений для беспроводных IoT-коммуникаций, адаптированных под нужды предприятий любого уровня, впервые выбрала продукт SIM7100A от SIMCom в качестве модулей 4G LTE 3-ей категории для использования в сети LTE. В будущем компания планирует внедрить модули LTE 4-ой категории со встроенными модулями SIM7600X-H, разработанные для североамериканского рынка.

Coffee Leo: SIMCom и Coffee Leo представят кофейный автомат с возможностью сетевого подключения, предназначенный для широкого спектра сценариев самообслуживания. С помощью сенсорного экрана потребители могут заказывать кофе, оплачивать и отслеживать статус автомата. IoT-решение от Coffee Leo позволяет операторам осуществлять удалённое управление устройствами и отправлять данные посредством встроенного облачного модуля (SIM7600A-H - для корпоративных клиентов в США и SIM7600CE - для китайских пользователей). Все кофейные автоматы оснащены одинаковым программным обеспечением с возможностью беспроблемного переключения.

Connected Massage Master: SIMCom и Momoda продемонстрируют сервис массажных кресел для мини-спа. Посетители выставки смогут ознакомиться с принципом работы 4G-модулей SIMCom (SIM7500A) для осуществления платежей и алгоритмом подключения "умного" массажного кресла к платформе управления доходами и данными, осуществляющей сбор и передачу информации. Платформа Momoda и её партнёры могут использовать специальное приложение для мониторинга и управления всей сетью машин и получать предупреждения о потенциальных проблемах, что значительно сокращает время простоя и экономит средства.

Г-жа Вэнди Ван (Wendy Wang), главный исполнительный директор SIMCom, отметила: "За последние 16 лет SIMCom удалось стать лидером в сфере производства модульного аппаратного обеспечения. Стремясь достичь статуса IoT-предприятия №1 в мире, мы продолжаем расширять своё сотрудничество с региональными компаниями в США и по всему миру. В этой связи мы планируем инвестировать больше средств в высший сегмент рынка и ведём активный поиск партнёров для совместного роста".

О компании SUNSEA IoT

SUNSEA IoT - пионер китайской отрасли Интернета вещей. Мы предлагаем комплексный портфель IoT-модулей SIMCom и LongSung и лучшие в своём классе облачные сервисы на базе технологии Ayla. Мы также предоставляем решения и сервисы Искусственного интеллекта вещей телекоммуникационным компаниям и клиентам из крупнейших отраслей IoT. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sunseagroup.com.

О компании SIMCom

C момента своего основания в 2002 году компания SIMCom Wireless Solutions неизменно остаётся новатором и пионером отрасли модулей сотовой связи. На счету предприятия - свыше 1 500 патентов в данной сфере. SIMCom предлагает сертифицированные модули 2G, 3G и LTE для всех сценариев внедрения IoT, включая NB-IoT, Cat-M1, Cat-1 и Cat-4. Модули имеют разрешительную документацию для использования в сетях всех операторов Северной Америки и других регионов мира, а клиентская база насчитывает свыше 10 000 корпоративных пользователей. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.simcomm2m.com.