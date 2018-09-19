Universum обнародовало рейтинг самых привлекательных работодателей мира за 2018 год

НЬЮ-ЙОРК, September 19, 2018/PRNewswire/ -- Фирма Universum обнародовала свой 10-й ежегодный рейтинг самых привлекательных работодателей мира (WMAE), при составлении которого были проанализированы свыше 225 000 компаний и опрошены студенты технической/ИТ-сферы из 12 стран мира с крупнейшей экономикой. В рейтинг WMAE включаются международные организации, чаще всего встречающиеся в перечне идеальных потенциальных работодателей для работников на как минимум шести из упомянутых двенадцати рынков.

На каких боссов хотят работать студенты

Студенты технических, коммерческих и ИТ-специальностей заявляют о своём желании работать в почти противоположных отраслях. При этом молодые люди, осваивающие азы бизнеса, отдают предпочтение финансовым и профессиональным сервисам, в то время, как студенты технологического направления более склонны к отраслям программного обеспечения, аэрокосмической и производственной промышленности. Однако, на практике, большинство компаний, входящих в рейтинг самых привлекательных работодателей мира - это фирмы сферы FMCG, автопроизводители и банки.

Топ 5 предприятий бизнес-сферы-2018:

1. Google (без изменений)

2. Goldman Sachs (без изменений)

3. EY (Ernst & Young) (4-е место в 2017 году)

4. Deloitte (6-е место в 2017 году)

5. KPMG (9-е место в 2017 году)

Топ 5 предприятий инженерной и ИТ-сферы:

1. Google (без изменений)

2. Microsoft (без изменений)

3. Apple (без изменений)

4. BMW Group (5-е место в 2017 году)

5. Intel (7-е место в 2017 году)

Основные выводы для перспективных специалистов в сфере бизнеса и инженерии/ИТ

За последние пять лет самый значительный рост в позициях рейтинга продемонстрировали предприятия, специализирующиеся на финансовых и профессиональных сервисах, особенно Goldman Sachs, EY, The Boston Consulting Group и McKinsey. Эти компании одинаково привлекательны как для молодых специалистов бизнес-сферы, так и для перспективных студентов технологических направлений. Работодатели в этих отраслях чаще всего ассоциируются с основными предпочтениями молодёжи: высокими зарплатами, повышением квалификации и возможностями для карьерного роста. После многолетнего периода в целом позитивных результатов работодатели сферы программного, аппаратного обеспечения и электроники в этом году продемонстрировали самое значительное падение рейтингов у молодых специалистов обоих направлений.

Со времён первой публикации рейтинга WMAE в 2009 году произошёл явный сдвиг в соотношении сил. Девять лет назад европейские работодатели занимали 52% всех позиций рейтинга, однако сегодня в "ТОП 50" самых привлекательных работодателей мира как в сфере бизнеса, так и инженерии/ИТ преобладают именно американские предприятия, вытеснившие своих европейских коллег. Сегодня на долю последних приходится всего 42% позиций рейтинга. В 2009 году работодатели из Азиатско-тихоокеанского региона едва набирали 2% в WMAE. В этом году на их долю приходятся скромные 6%, но составители рейтинга прогнозируют значительный рост их числа в следующем десятилетии.

Universum - аналитическая исследовательская и консалтинговая фирма, специализирующаяся на брендинге работодателей. Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным рейтингом посетите веб-сайт https://universumglobal.com/wmae2018/