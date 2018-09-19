CRRC представляет самый энергоэффективный поезд метро на выставке InnoTrans 2018

БЕРЛИН (BERLIN), Германия, 19 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), крупнейший в мире производитель подвижного состава, представила свою новейшую разработку - метропоезд "CETROVO" с корпусом из углеволокна. Презентация состоялась в Берлине в присутствии широкого круга представителей отрасли и СМИ. Новый поезд на 13% легче по сравнению с традиционными составами из стали или алюминия и по своему весу, а также по показателям энергоэффективности является абсолютно уникальным для китайского рынка. Новая разработка также создана с учётом будущих потребностей. В частности, поезд оснащён целым рядом "умных" конструкторских решений, включая "волшебные окна" и сенсорные зеркала. Все эти детали однозначно сигнализируют о наступлении цифровой эпохи в сфере пассажирских перевозок.
Президент CRRC Сунь Юнцай (Sun Yongcai) отметил: "Отрасль железнодорожной техники находится в самом зените своего развития. Внедрение углеволоконных материалов позволяет создавать более лёгкие и энергоэффективные составы. Это, в свою очередь, даёт возможность внедрять всё больше интеллектуальных сервисов, ориентированных на оптимизацию процессов технического обслуживания, эксплуатации составов и повышение комфорта перевозки. В дальнейшем CRRC продолжит вкладывать усилия и средства в проектно-конструкторские разработки, применение новых технологий и углеволоконных материалов при создании высокоскоростных (600 км/ч) подвижных составов на магнитной подвеске, электро- и метропоездов".
Цель CETROVO - предоставить пассажирам универсальный "смарт-сервис" посредством целого ряда современных технических функций. Например, окна в вагонах могут трансформироваться в сенсорные дисплеи. С помощью "волшебных окон" CETROVO пассажиры могут читать новости, искать необходимую им информацию в Интернете, покупать билеты, смотреть видео и прямые телетрансляции. Поезд также оснащается сенсорными зеркалами с функцией Интернет-доступа; самоочищающимися креслами; современной технологией подавления вибраций и шума; встроенной системой аудиофонов для слабослышащих пассажиров; кондиционерами воздуха и осветительными приборами, "реагирующими" на изменение окружающих условий, создавая дополнительный комфорт в поездке.
По словам заместителя главного инженера CRRC Дин Саньсань (Ding Sansan), "производство облегчённых составов – главное условие для создания энергоэффективных подземных транспортных систем. Углеволокно - самый современный из имеющихся на сегодняшний день материалов, и в CETROVO представляет собой весьма успешный результат их использования. Корпус вагона, рама тележки, аппаратные шкафы в кабине машиниста изготовлены из композитных углеволоконных материалов. В итоге мы получили очень лёгкий поезд с обширным пространством для новых функций".
В число других уникальных характеристик состава входят:
- Новая энергоэффективная система тяги обеспечивает экономию энергоресурсов на 15% по сравнению с традиционными поездами метро
- Свыше 1 100 датчиков осуществляют мониторинг состава в режиме реального времени, оптимизируя эффективность и сокращая расходы на техническое обслуживание.
- Технология прямого привода с синхронными двигателями на основе постоянных магнитов
- Карбидокремниевый преобразователь повышает эффективность тяги
- Активная радиальная система тележки способна контролировать колёсную пар, обеспечивая повышенную производительность на кривых малого радиуса
- Встроенный аккумулятор способен давать тягу на протяжении 15 км
- Гибкая конструкция 2+N позволяет включать в состав до 12 вагонов
- Значительно уменьшенный износ колёс
Посетите экспозицию CRRC на выставке InnoTrans Berlin (зал 2.2 / 310); для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.crrcgc.cc/
О компании CRRC
Стремясь "создавать респектабельную международную компанию", CRRC входит в число крупнейших в мире предприятий-производителей железнодорожного оборудования. В 2017 году объём продаж компании составил 31,538 млрд. долл. США. Предприятие располагает 83 филиалами в 26 странах и регионах мира, 13 зарубежными центрами НИОКР, региональными производственными базами в США, Индии, Малайзии, Южной Африке и т.д. Продукция компании реализуется в 104 странах на шести континентах.