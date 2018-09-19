CRRC представляет самый энергоэффективный поезд метро на выставке InnoTrans 2018

БЕРЛИН (BERLIN), Германия, 19 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), крупнейший в мире производитель подвижного состава, представила свою новейшую разработку - метропоезд "CETROVO" с корпусом из углеволокна. Презентация состоялась в Берлине в присутствии широкого круга представителей отрасли и СМИ. Новый поезд на 13% легче по сравнению с традиционными составами из стали или алюминия и по своему весу, а также по показателям энергоэффективности является абсолютно уникальным для китайского рынка. Новая разработка также создана с учётом будущих потребностей. В частности, поезд оснащён целым рядом "умных" конструкторских решений, включая "волшебные окна" и сенсорные зеркала. Все эти детали однозначно сигнализируют о наступлении цифровой эпохи в сфере пассажирских перевозок.

Президент CRRC Сунь Юнцай (Sun Yongcai) отметил: "Отрасль железнодорожной техники находится в самом зените своего развития. Внедрение углеволоконных материалов позволяет создавать более лёгкие и энергоэффективные составы. Это, в свою очередь, даёт возможность внедрять всё больше интеллектуальных сервисов, ориентированных на оптимизацию процессов технического обслуживания, эксплуатации составов и повышение комфорта перевозки. В дальнейшем CRRC продолжит вкладывать усилия и средства в проектно-конструкторские разработки, применение новых технологий и углеволоконных материалов при создании высокоскоростных (600 км/ч) подвижных составов на магнитной подвеске, электро- и метропоездов".

Цель CETROVO - предоставить пассажирам универсальный "смарт-сервис" посредством целого ряда современных технических функций. Например, окна в вагонах могут трансформироваться в сенсорные дисплеи. С помощью "волшебных окон" CETROVO пассажиры могут читать новости, искать необходимую им информацию в Интернете, покупать билеты, смотреть видео и прямые телетрансляции. Поезд также оснащается сенсорными зеркалами с функцией Интернет-доступа; самоочищающимися креслами; современной технологией подавления вибраций и шума; встроенной системой аудиофонов для слабослышащих пассажиров; кондиционерами воздуха и осветительными приборами, "реагирующими" на изменение окружающих условий, создавая дополнительный комфорт в поездке.

По словам заместителя главного инженера CRRC Дин Саньсань (Ding Sansan), "производство облегчённых составов – главное условие для создания энергоэффективных подземных транспортных систем. Углеволокно - самый современный из имеющихся на сегодняшний день материалов, и в CETROVO представляет собой весьма успешный результат их использования. Корпус вагона, рама тележки, аппаратные шкафы в кабине машиниста изготовлены из композитных углеволоконных материалов. В итоге мы получили очень лёгкий поезд с обширным пространством для новых функций".

В число других уникальных характеристик состава входят:

Новая энергоэффективная система тяги обеспечивает экономию энергоресурсов на 15% по сравнению с традиционными поездами метро

Свыше 1 100 датчиков осуществляют мониторинг состава в режиме реального времени, оптимизируя эффективность и сокращая расходы на техническое обслуживание.

Технология прямого привода с синхронными двигателями на основе постоянных магнитов

Карбидокремниевый преобразователь повышает эффективность тяги

Активная радиальная система тележки способна контролировать колёсную пар, обеспечивая повышенную производительность на кривых малого радиуса

Встроенный аккумулятор способен давать тягу на протяжении 15 км

Гибкая конструкция 2+N позволяет включать в состав до 12 вагонов

Значительно уменьшенный износ колёс

Посетите экспозицию CRRC на выставке InnoTrans Berlin (зал 2.2 / 310); для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.crrcgc.cc/

О компании CRRC

Стремясь "создавать респектабельную международную компанию", CRRC входит в число крупнейших в мире предприятий-производителей железнодорожного оборудования. В 2017 году объём продаж компании составил 31,538 млрд. долл. США. Предприятие располагает 83 филиалами в 26 странах и регионах мира, 13 зарубежными центрами НИОКР, региональными производственными базами в США, Индии, Малайзии, Южной Африке и т.д. Продукция компании реализуется в 104 странах на шести континентах.