{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CRRC представляет самый энергоэффективный поезд метро на выставке InnoTrans 2018

БЕРЛИН (BERLIN), Германия, 19 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), крупнейший в мире производитель подвижного состава, представила свою новейшую разработку - метропоезд "CETROVO" с корпусом из углеволокна. Презентация состоялась в Берлине в присутствии широкого круга представителей отрасли и СМИ.  Новый поезд на 13% легче по сравнению с традиционными составами из стали или алюминия и по своему весу, а также по показателям энергоэффективности является абсолютно уникальным для китайского рынка. Новая разработка также создана с учётом будущих потребностей. В частности, поезд оснащён целым рядом "умных" конструкторских решений, включая "волшебные окна" и сенсорные зеркала. Все эти детали однозначно сигнализируют о наступлении цифровой эпохи в сфере пассажирских перевозок.

Президент CRRC Сунь Юнцай (Sun Yongcai) отметил: "Отрасль железнодорожной техники находится в самом зените своего развития. Внедрение углеволоконных материалов позволяет создавать более лёгкие и энергоэффективные составы. Это, в свою очередь, даёт возможность внедрять всё больше интеллектуальных сервисов, ориентированных на оптимизацию процессов технического обслуживания, эксплуатации составов и повышение комфорта перевозки. В дальнейшем CRRC продолжит вкладывать усилия и средства в проектно-конструкторские разработки, применение новых технологий и углеволоконных материалов при создании высокоскоростных (600 км/ч) подвижных составов на магнитной подвеске, электро- и метропоездов".

Цель CETROVO - предоставить пассажирам универсальный "смарт-сервис" посредством целого ряда современных технических функций. Например, окна в вагонах могут трансформироваться в сенсорные дисплеи. С помощью "волшебных окон" CETROVO пассажиры могут читать новости, искать необходимую им информацию в Интернете, покупать билеты, смотреть видео и прямые телетрансляции. Поезд также оснащается сенсорными зеркалами с функцией Интернет-доступа; самоочищающимися креслами; современной технологией подавления вибраций и шума; встроенной системой аудиофонов для слабослышащих пассажиров; кондиционерами воздуха и осветительными приборами, "реагирующими" на изменение окружающих условий, создавая дополнительный комфорт в поездке.

По словам заместителя главного инженера CRRC Дин Саньсань (Ding Sansan), "производство облегчённых составов – главное условие для создания энергоэффективных подземных транспортных систем. Углеволокно - самый современный из имеющихся на сегодняшний день материалов, и в CETROVO представляет собой весьма успешный результат их использования. Корпус вагона, рама тележки, аппаратные шкафы в кабине машиниста изготовлены из композитных углеволоконных материалов. В итоге мы получили очень лёгкий поезд с обширным пространством для новых функций".

В число других уникальных характеристик состава входят:

  • Новая энергоэффективная система тяги обеспечивает экономию энергоресурсов на 15% по сравнению с традиционными поездами метро
  • Свыше 1 100 датчиков осуществляют мониторинг состава в режиме реального времени, оптимизируя эффективность и сокращая расходы на техническое обслуживание.
  • Технология прямого привода с синхронными двигателями на основе постоянных магнитов
  • Карбидокремниевый преобразователь повышает эффективность тяги
  • Активная радиальная система тележки способна контролировать колёсную пар, обеспечивая повышенную производительность на кривых малого радиуса
  • Встроенный аккумулятор способен давать тягу на протяжении 15 км
  • Гибкая конструкция 2+N позволяет включать в состав до 12 вагонов
  • Значительно уменьшенный износ колёс

Посетите экспозицию CRRC на выставке InnoTrans Berlin (зал 2.2 / 310); для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.crrcgc.cc/

О компании CRRC

Стремясь "создавать респектабельную международную компанию", CRRC входит в число крупнейших в мире предприятий-производителей железнодорожного оборудования. В 2017 году объём продаж компании составил 31,538 млрд. долл. США. Предприятие располагает 83 филиалами в 26 странах и регионах мира, 13 зарубежными центрами НИОКР, региональными производственными базами в США, Индии, Малайзии, Южной Африке и т.д. Продукция компании реализуется в 104 странах на шести континентах.

Risen Energy открывает вьетнамский филиал, стремясь к освоению рынка Юго-Восточной Азии
Читать полностью