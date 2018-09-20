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На Семеновской открылась новая "Вареничная №1"

© Пресс-служба кафе "Вареничная №1"

Легендарных кафе "Вареничная №1" стало еще больше: теперь отведать знаменитые вареники можно и на Семеновской! Главная особенность нового кафе – большая детская комната, которую по праву можно назвать настоящим детским клубом.

За кухню как всегда отвечает бессменный бренд-шеф Алена Солодовиченко. За 5 лет работы легендарных кафе, Алена "от и до" изучила вкусы гостей и поместила в меню лучшие и проверенные временем хиты. Любимые завтраки, десятки горячих вареников и пельменей, наваристый борщ с пампушками, плов, пирожки, блины, торты и прочие гастрономические радости.

Лейтмотивом интерьера кафе стала ушедшая, но не забытая эпоха СССР. Обстановка составлена из раритетных предметов, которые у старшего поколения вызывают ностальгию, а у младшего – живой интерес. Здесь можно увидеть винтажные плакаты на стенах, кассетные магнитофоны, виниловые пластинки и книги из серии "ЖЗЛ" на полках. И все это — под любимую музыку тех лет. Ностальгия здесь становится особенно сладкой.

Отдельного внимания заслуживает большая детская комната, где по выходным для самых маленьких гостей будут проводить детские праздники с кулинарными мастер-классами и познавательными играми, которые будут устраивать приглашённые аниматоры. Для полного счастья малышей будут кормить по специальному детскому меню.

Кафе "Вареничная №1" на Семеновской

Адрес: Семеновская площадь, д.1

Режим работы: 10:00 – 00:00

Телефон: 8 (499) 393 – 38 – 82

Доставка | +7 (495) 180-08-80 | rest-family.ru

https://www.facebook.com/varenichnaya

https://instagram.com/varenichnaya1

https://vk.com/varenichnaya_1

http://varenichnaya.ru

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