На Семеновской открылась новая "Вареничная №1"

Легендарных кафе "Вареничная №1" стало еще больше: теперь отведать знаменитые вареники можно и на Семеновской! Главная особенность нового кафе – большая детская комната, которую по праву можно назвать настоящим детским клубом.
За кухню как всегда отвечает бессменный бренд-шеф Алена Солодовиченко. За 5 лет работы легендарных кафе, Алена "от и до" изучила вкусы гостей и поместила в меню лучшие и проверенные временем хиты. Любимые завтраки, десятки горячих вареников и пельменей, наваристый борщ с пампушками, плов, пирожки, блины, торты и прочие гастрономические радости.
Лейтмотивом интерьера кафе стала ушедшая, но не забытая эпоха СССР. Обстановка составлена из раритетных предметов, которые у старшего поколения вызывают ностальгию, а у младшего – живой интерес. Здесь можно увидеть винтажные плакаты на стенах, кассетные магнитофоны, виниловые пластинки и книги из серии "ЖЗЛ" на полках. И все это — под любимую музыку тех лет. Ностальгия здесь становится особенно сладкой.
Отдельного внимания заслуживает большая детская комната, где по выходным для самых маленьких гостей будут проводить детские праздники с кулинарными мастер-классами и познавательными играми, которые будут устраивать приглашённые аниматоры. Для полного счастья малышей будут кормить по специальному детскому меню.
Кафе "Вареничная №1" на Семеновской
Адрес: Семеновская площадь, д.1
Режим работы: 10:00 – 00:00
Телефон: 8 (499) 393 – 38 – 82
Доставка | +7 (495) 180-08-80 | rest-family.ru
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