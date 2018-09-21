В Красноярске определены лучшие в России специалисты служб ЭРТОС

В Красноярске на базе филиала "Аэронавигация Центральной Сибири" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" 17 - 21 сентября 2018 года прошел финал всероссийского Конкурса профессионального мастерства инженерно-технического персонала служб ЭРТОС. Целью ежегодного проведения данного мероприятия является определение лучших специалистов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" данного профиля из числа сотрудников, победивших в региональных конкурсах в своих филиалов. Аббревиатура ЭРТОС расшифровывается как "эксплуатация радиотехнического оборудования и связи". Без участия специалистов в данной области, обеспечивающих бесперебойное функционирования аэронавигационной инфраструктуры, авиадиспетчеры просто не смогли бы управлять воздушным движением.

В течение нескольких дней конкурсанты демонстрировали свое мастерство в таких дисциплинах как "Проверка теоретической подготовки", "Проверка практических навыков по монтажу и пайке", "Проверка практических навыков на радиотехническом оборудовании" и "Проверка практических навыков работы со средствами радиоизмерений". Проверка теоретической подготовки проводилась в специально оборудованных аудиториях с использованием электронных средств контроля, а проверка практических навыков по монтажу и пайке – в специальной учебной лаборатории.

По результатам конкурса определены победители в четырех номинациях. В номинации "Средства наблюдения" лучшим был признан инженер по радионавигации и радиолокации 1 категории объекта ОРЛ-А+ПРЦ Красноярского центра ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Сибири" Вадим Кривошапкин. В номинации "Средства радионавигации и посадки" первенствовал инженер по радионавигации, радиолокации и связи группы по технической эксплуатации радионавигационных объектов, связи и вынесенных радиостанций Красноярского центра ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Сибири" Василий Кузьмин. Номинацию "Средства авиационной электросвязи" выиграл инженер электросвязи 1 категории Печорского центра ОВД филиала "Аэронавигация Северного Урала" Антон Степаненков. В номинации "Системы и средства автоматизации УВД" первое место занял инженер по радионавигации, радиолокации и связи КДП Красноярского центра ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Сибири" Василий Удинцев. Победителям и призерам конкурса профмастерства вручены дипломы и денежные сертификаты.

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" - национальный провайдер аэронавигационного обслуживания (АНО). Предприятие предоставляет АНО на площади более 26 млн кв. км, включает в себя 19 филиалов по всей стране. Приоритет корпорации – обеспечение безопасности и регулярности полетов воздушных судов в российском небе. Общее количество маршрутов – более 1 тысячи, их общая протяженность – около 860 тысяч км. За прошлый год было обслужено более 1,5 млн полетов. В корпорации работает около 30 тысяч человек. Одновременно на управлении у авиадиспетчеров ГК ОрВД находится более тысячи воздушных судов. Генеральный директор предприятия – Игорь Моисеенко, генеральная дирекция предприятия базируется в Москве.