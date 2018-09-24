Обновленный бренд группы "Метафракс" появится летом 2019 года

ПАО "Метафракс", крупнейший российский производитель и экспортер метанола и его производных, начинает процедуру ребрендинга. Обновленный бренд компании будет представлен в июле 2019 года, полноценный запуск бренда запланирован на осень 2019 года.

"Метафракс" начал процедуру ребрендинга. Договор на оказание услуг заключен с мультиканальным стратегическим коммуникационным агентством Electric Creative.

Необходимость ребрендинга в компании объясняют стремительным расширением бизнеса. Компания уже является крупнейшим в Европе производителем метанола, пентаэритирита и уротропина. Кроме того, дочерняя компания "Метадинеа" входит в список крупнейших в Европе производителей синтетических смол.

Обороты группы растут за счет активной инвестиционной политики, увеличения объемов производства и продаж, расширения портфеля активов. Выручка группы компаний "Метафракс" с 2011 года увеличилась в 3,5 раза: с 13,2 млрд рублей до 45 млрд рублей по итогам 2017 года. Планируется, что по итогам 2018 года этот показатель приблизится к 50 млрд рублей.

В структуре группы "Метафракс" появилось большое число дочерних компаний (как приобретенных, так и созданных "с нуля"). В итоге, в настоящий момент в группу входят 15 компаний, базирующихся как в России, так и за рубежом. Продолжается активная экспансия группы на зарубежные рынки: по итогам 2017 года доля экспорта в товарообороте компаний группы превысила 50%. Экспортные поставки производятся в 60 стран мира.

- В настоящий момент "Метафракс" реализует самый крупный инвестиционный проект в своей истории - строительство комплекса "Аммиак-карбамид-меламин". Объем инвестиций составляет более 950 млн евро. Расширение бизнеса и его экспансия на международные рынки потребовали переосмысления бренда. В первую очередь, необходимо выстроить единую визуально-смысловую коммуникацию компаний группы. Это очень важный момент, поскольку сегодня наши трейдинговые компаний расположены в России, Европе и Восточной Азии, - объясняет Сейфеддин Рустамов (Seyfeddin Roustamov), бенефициарный владелец ПАО "Метафракс".

"Решение об открытии проекта утверждено советом директоров компании в апреле. Сегодня проект полностью запущен", - комментирует Мария Коновалова (Maria Konovalova), советник председателя Совета директоров ПАО "Метафракс" по PR.

На начальном этапе ребрендинга предстоит разработать общую концепцию проекта. Для этого будет проведено исследование отраслевых тенденций, конкурентной среды, проведены интервью и ряд других подготовительных работ. В завершении данного этапа, которое запланировано на конец 2018 года, должно быть сформировано имя бренда, а также, учитывая наличие диверсифицированного бизнеса компании, архитектура семьи бренда в целом.

- На этапе исследований мы проанализируем российский и зарубежный рынки, бизнес-портфели компаний, входящих в группу "Метафракс", что поможет нам в понимании архитектуры семьи брендов. После анализа мы приступим к этапу создания стратегии позиционирования и платформы бренда. И только после этого мы перейдём на этап визуализации и дизайна, - говорит Бесо Туразашвили (Beso Turazashvili), генеральный директор агентства Electric Creative.

Следующий этап, завершение которого намечено на июль 2019 года, будет посвящен непосредственной визуализации бренда: детальной проработке дизайна бренда, созданию брендбука, разработке коммуникационной концепции, а также созданию веб-сайта бренда.

Руководителем рабочей группы по проекту ребрендинга назначена Мария Коновалова (Maria Konovalova), Советник председателя Совета директоров ПАО "Метафракс" по PR. В состав управляющей группы также вошли члены Совета директоров и топ-менеджеры компании.

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О компании

ПАО "Метафракс" - флагман российского рынка органической химии с мировым именем. Крупнейший российский экспортер метанола, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает 60 стран мира.

Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО "Метафракс" (Губаха, Пермского края), ООО "Метадинеа" - производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская обл.), "Метадинеа Австрия" - производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО "Карболит" - индустриальный парк типа "brownfield". (Московская обл.).

Трейдинговые компании группы: ООО "Торговый дом "Метафракс" (Пермь, Россия), Metadynea Trading SA (Женева, Швейцария), SamyangMeta Ltd (Сеул, Южная Корея).

Совокупная выручка ГК "Метафракс" по МСФО превышает 45 млрд. руб.

Предприятия группы выпускают метанол, формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, полиамид, формиат натрия и др.

Ежегодные инвестиции компании в реконструкцию и модернизацию производства составляют более полутора миллиардов рублей.

Вебсайт: www.metafrax.ru

Electric Creative:

БЕСО ТУРАЗАШВИЛИ (Beso Turazashvili) — Основатель и СЕО мультиканального стратегического коммуникационного агентства Electric Creative. Окончил New York University (NYU), построил карьеру в брендинге в Wolff Olins в Лондоне и Дубае до переезда в Москву. Среди его клиентов — ВТБ Арена Парк, Международный аэропорт Дубай, Hyatt Group, Nestle, Dr. Reddy’s, Cyient, Synterra Group, "Сириус" и другие.