Данила Козловский стал новым лицом Л’Этуаль

25 сентября 2018 года. Москва. Компания Л`Этуаль, национальный лидер парфюмерно-косметической отрасли, представила широкой публике своего нового амбассадора . Им стал культовый актер, режиссер и продюсер – Данила Козловский.

Впервые в России рекламная кампания для отечественного бренда создана мастером самого высокого мирового ранга. Оскароносный режиссер Мишель Гондри и знаменитый артист представляют свой уникальный взгляд на феномен изменчивой женской красоты, исследование пространства, где каждая бьюти-история берет свое начало – Л`Этуаль.

"Твои истории начинаются здесь". Здесь создается история преображения, обретают силу истории красоты и успеха. Здесь начинается история любви миллионов женщин.25 сентября 2018 года. Москва.

О компании

На российском рынке Л`Этуаль занимает нишу самых успешных компаний, представляющий эксклюзивную парфюмерно-косметическую продукцию мировых брендов, а также коллекции собственной торговой марки Л`Этуаль в 230 городах России. Первоклассный уровень сервиса обеспечен каждому покупателю в каждом из почти 1000 магазинов сети. Профессиональные консультанты, ежегодно проходящие обучение на международных тренингах в Париже, помогают сделать бьюти-шопинг комфортным и индивидуальным. Более 400 талантливых визажистов предлагают услуги бесплатного макияжа в магазинах Л`Этуаль по всей стране.

Л`Этуаль сегодня – это свыше 100 000 наименований товаров в ассортименте сети косметики и парфюмерии и свыше 25 000 000 покупателей.

Официальный сайт компании: www.letu.ru

Пресс-служба Л’Этуаль

Алена Громницкая gromnitskaya@alkor.co.ru