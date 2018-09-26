Олимпиада "Технологическое предпринимательство" увеличивает охват регионов РФ

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" – мероприятие, направленное на выявление и поддержку старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством и планирующих создавать инновационные стартап-проекты, становиться частью команд крупного бизнеса или посвящать жизнь прикладным исследованиям.

Победители и призеры Олимпиады получают дополнительно от 5 до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в университеты-организаторы Олимпиады.

Независимо от региона проживания и написания Олимпиады дополнительные баллы при поступлении можно использовать в любом из университетов-организаторов.

Количество высших учебных заведений, принимающих участие в организации и проведении олимпиады "Технологическое предпринимательство", постоянно растёт. В прошлом году участие в Олимпиаде принимали 16 университетов из 14 регионов России. Сегодня масштаб Олимпиады значительно вырос, и теперь в организации Олимпиады участвуют 24 ведущих ВУЗа из 22 регионов страны.

Полный список университетов в 2018 году:

1. Национальный исследовательский Томский государственный университет (организатор);

2. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова;

3. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта;

4. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова;

5. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;

6. Иркутский национальный исследовательский технический университет;

7. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева;

8. Кемеровский государственный университет;

9. Липецкий государственный технический университет;

10. Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского;

11. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва;

12. Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

13. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ;

14. Новосибирский государственный технический университет;

15. Пермский национальный исследовательский политехнический университет;

16. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

17. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

18. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова;

19. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева;

20. Тюменский государственный университет;

21. Ульяновский государственный технический университет;

22. Уфимский государственный нефтяной технический университет;

23. Юго-Западный государственный университет;

24. Южный федеральный университет.

В географию олимпиады входят такие субъекты, как Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Белгородская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Курская область, Липецкая область, Новосибирская область, Ростовская область, Самарская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, город Москва.

Олимпиада "Технологическое предпринимательство" отличается от классического понимания школьной олимпиады, проводимой по предметам учебного плана. Задачи, с которыми столкнутся школьники при подготовке и участии в Олимпиаде, находятся на стыке науки и бизнеса и носят прикладной характер. Всего в Олимпиаде насчитывается пять профилей: прикладные биотехнологии, ресурсосберегающие, информационные, авиа и новые технологии.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады: https://olimp.tech/.

Организаторы:

Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института, развития в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) создана при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Томский государственный университет – первый университет в азиатской части России. Томский государственный университет является одним из крупнейших классических университетов страны. ТГУ – один из лидеров российской высшей школы, в том числе в области фундаментальных научных исследований, входит в семерку сильнейших университетов Проекта 5-100.