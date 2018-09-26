Intralinks и Axiom расширяют свои сервисы в странах Европы

ЛОНДОН (LONDON), 26 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Intralinks®, ведущий поставщик решений для виртуальных дата-румов (VDR), и Axiom, передовой международный провайдер альтернативных юридических услуг, сегодня сообщили о расширении партнёрства с охватом региона ЕБВА (Европы, Ближнего Востока и Африки). Альянс позволяет региональным клиентам Intralinks использовать обширный консалтинговый потенциал Axiom, а также разработанную этой фирмой платформу юридического анализа договоров (Contracts Intelligence Platform) для ускорения процессов оценки контрактов, поиска взаимовыгодных сделок и получения критически важной бизнес-информации.

"До этого момента европейские организации, готовящиеся к заключению сделок слияния и поглощения, не имели оперативного и недорого доступа к безопасным технологиям, способным генерировать обширные и полезные аналитические сведения, - отметил Лоран Султан (Laurent Sultan), старший вице-президент по вопросам продаж в регионе ЕБВА. - Партнёрство Intralinks с Axiom решает эту проблему".

Платформа юридического анализа договоров от Axiom основана на сверхсовременной технологии искусственного интеллекта (ИИ) и ориентирована на ускорение процесса рассмотрения договоров, выявление потенциально взаимодополняющих сделок, а также на предоставление критически важной информации. И всё это - в формате удобного и интуитивно понятного портала.

В число дополнительных преимуществ расширенного альянса входят:

сокращение сроков проведения комплексных юридических проверок

Повышение темпов и эффективности интеграционных процессов

Защита чувствительной и конфиденциальной информации

"ИИ-анализ от Axiom на сегодняшний день является золотым стандартом ускоренного заключения сделок. Наш альянс создаёт новый, платиновый, стандарт для деловых контрактов в регионе ЕБВА", - прокомментировал Конор Миллер (Conor Miller), старший вице-президент по вопросам интеграционных сервисов и юридической оценки сделок слияния и поглощения в Axiom.

О компании Intralinks

Intralinks - ведущий поставщик финансовых технологий для международных банков, дилеров и капитальных рынков. Являясь пионером в сфере разработки решений для виртуальных дата-румов, компания обеспечивает безопасный поток информации, способствующей реализации разнообразных стратегических инициатив - слияний, поглощений, увеличения капитала, отчётности перед инвесторами и т.д. За свою 22-летнюю историю Intralinks удалось завоевать доверие 99 процентов предприятий, входящих в список Fortune 1000, а общая стоимость финансовых сделок, заключённых на платформе компании, превышает 34,7 млрд. долл. США. Для получения более подробной информации посетите www.intralinks.com.

О компании Axiom

Axiom - признанный лидер в сфере юридических услуг. Компания специализируется на предоставлении крупным корпорациям сервисов юридического сопровождения, комплексного анализа контрактов и контроля нормативно-правового соответствия. Решения Axiom сочетают в себе обширную компетенцию, технологии и средства аналитики данных, что позволяет им значительно сокращать риски, затраты и сроки предоставления юридических услуг. В штате компании работают более 2 000 юристов, инженеров-технологов и прочих специалистов, обслуживающих более половины предприятий из списка Fortune 100 в 15 регионах мира. Axiom располагает тремя центрами передовых знаний в различных точках земного шара. www.axiomlaw.com

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