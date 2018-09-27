Amaala представляет Государственный инвестиционный фонд

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), September 27, 2018/PRNewswire/ -- Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии объявил об открытии ультра-фешенебельного гостинично-курортного комплекса Amaala на северо-западном побережье страны. Целью данного проекта является создание совершенно новой концепции сверхроскошного туризма, ориентированного на оздоровительные программы, поддержание здорового образа жизни и медитацию. Новое место для элитного отдыха, которое представляет собой естественное продолжение Средиземного моря, получило название "Ривьера Ближнего Востока".

Первоначальное финансирование проекта будет осуществляться Государственным инвестиционным фондом, который станет зачинателем процесса превращения Амаалы в специализированный гостинично-курортный объект на территории заповедника имени принца Мухаммеда ибн Салмана. По мере реализации проекта представители частного сектора смогут участвовать в привлекательных программах сотрудничества и инвестирования.

Государственный инвестиционный фонд объявил о том, что курорт Амаала вместе с проектами NEOM и "Красное море" будет внесен в инвестиционный портфель, ориентированный на финансирование гига-проектов, что будет способствовать образованию уникальной туристической экосистемы, которая обеспечит возможность экономической диверсификации и создания высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, PIF объявил о назначении опытного специалиста по элитному сегменту гостиничного бизнеса и развитию Николаса Наплеса (Nicholas Naples) в качестве главного исполнительного директора гостинично-курортного комплекса Amaala, который будет руководить строительством и эксплуатацией данного объекта.

В связи с этим г-н Наплес заявил следующее: "Амаала раскрепостит воображение мира за счет обновления сегодняшних представлений об элитном туризме, особенно в отношении комплексной профилактики, специализированных процедур и сопутствующих программ организации активного отдыха. Наш подход будет обеспечивать комплексное обслуживание, превосходящее ожидания клиентов за счет предоставления всеобъемлющего набора услуг, обычно недоступного в одном месте, что является уникальным по всем меркам. Впечатления от Амаалы будут усиливаться окружающей обстановкой: курортная зона раскинется в красивейших заповедных местах с первозданной природой".

"Амаала представляет собой уникальный и трансформационный объект класса люкс, где полноценный оздоровительный туризм органично сочетается с тщательно подобранной комбинацией предлагаемых развлечений в сферах искусства, культуры и спорта, компонуемых с учетом индивидуальных потребностей для обеспечения сверхроскошных условий пребывания, включая показ мод, услуги по поддержанию здорового образа жизни и круглогодичный морской отдых", - добавил г-н Наплес.

Курорт Amaala будет отличаться выдающейся архитектурой и невиданно роскошной обстановкой как в гостиницах, так и на отдельных виллах, а также наличием оригинального торгового городка и академии искусств, содействующей росту и развитию молодых творческих личностей из Саудовской Аравии и других стран региона. Культурные мероприятия, художественные постановки и сопутствующие встречи будут привлекать в данный регион посетителей из разных стран мира, которые смогут участвовать в широкой гамме уникальных и персонализированных праздничных событий, организуемых в изумительной обстановке на фоне горных ландшафтов и с возможностью заниматься подводным плаванием среди первозданных коралловых рифов. Любителей парусного спорта заинтересуют яхтенные причалы и яхт-клуб, а также привлекательные возможности участия в эксклюзивных круизах. Торговая территория будет представлять собой эклектичное сочетание галерей, ателье, кустарных мастерских и специализированных розничных магазинов, дополненное широким выбором фирменных ресторанов интернациональной и местной кухни.

Как предполагается в Концепции развития на период до 2030 года, курорт Amaala в сочетании с другими гига-проектами будет способствовать диверсификации индустрии туризма и развлечений в Саудовской Аравии с сохранением культурных традиций, защитой окружающей природной среды и обеспечением устойчивого развития.

Более подробная информация представлена на странице https://www.pif.gov.sa/en/pages/projectamaala.aspx

Информация о Государственном инвестиционном фонде

Государственный инвестиционный фонд стремится стать одним из крупнейших и наиболее влиятельных национальных фондов благосостояния в мире, что обеспечит возможность создания новых секторов и возможностей, которые будут формировать будущую структуру мировой экономики, с одновременным стимулированием экономических преобразований в Саудовской Аравии.

Для достижения этих целей Фонд формирует диверсифицированный инвестиционный портфель мирового класса за счет вложений в привлекательные долгосрочные возможности по различным секторам экономики и классам активов как на национальном, так и на международном уровне. Работая совместно со стратегическими партнерами и широко известными инвестиционными управляющими по всему миру, PIF действует в качестве главного инвестиционного учреждения Королевства, реализующего стратегию, ориентированную на обеспечение привлекательных финансовых прибылей и долгосрочных выгод для Королевства Саудовская Аравия в соответствии с его Концепцией развития на период до 2030 года.

На форуме Future Investment Initiative, проходившем в октябре 2017 года, была представлена Программа Государственного инвестиционного фонда на 2018-2020 гг., входящая в комплекс Программ реализации Концепции развития Королевства на период до 2030 года (VRP). Программа PIF является одной из двенадцати программ комплекса VRP, разработанной в качестве трехлетнего плана действий по укреплению позиций PIF как инструмента обеспечения диверсификации экономики Королевства и усилению его роли в превращении Саудовской Аравии в мировой инвестиционный центр. Программа предусматривает увеличение объема активов, находящихся под управлением Фонда, до уровня более $400 млрд к 2020 году, а также формулирует цели PIF в плане стимулирования развития частного сектора в Королевстве посредством новых капиталовложений внутри страны, распределяемых между такими направлениями, как принадлежащие фонду пакеты акций саудовских компаний, развитие секторов саудовской экономики, развитие сферы недвижимости и инфраструктуры Саудовской Аравии и гигапроекты, реализуемые в стране.

Информация о курорте Amaala

Курорт Amaala рассчитан на людей, которые ищут возможности для индивидуальной трансформации в сочетании с вдохновляющими культурными мероприятиями и всевозможными оздоровительными процедурами на побережье Красного моря. Этот курорт будет создан на неосвоенной территории северо-западного побережья Саудовской Аравии между городами Дуба и Эль-Ваджх. Amaala станет уникальным курортом мирового значения, который займет достойное место на карте состоятельных путешественников.