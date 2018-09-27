National Comprehensive Cancer Network переносит штаб-квартиру в Плимут-Митинг

ПЛИМУТ-МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пеннсильвания, 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня National Comprehensive Cancer Network® (Комплексная национальная онкологическая сеть (NCCN®)) переехала в новую штаб-квартиру, расположенную в городе Плимут-Митинг под Филадельфией. Некоммерческий альянс 27 ведущих онкологических центров США перемещает свой головной офис из Форта Вашингтон. Новая локация обеспечит дополнительное пространство для проведения совещаний, встречи гостей и комфортной работы растущего штата организации.

"Здание нашей новой штаб-квартиры - это ещё один наглядный пример того, как NCCN наращивает свои усилия по удовлетворению разнообразных потребностей пациентов и онкологов по всему миру, - отметил д.м.н. Роберт Карлсон (Robert W. Carlson), генеральный директор NCCN. - С каждым днём мы можем сделать всё больше для повышения качества и эффективности онкологической помощи, и, в конечном итоге, для облегчения жизни нашим пациентам".

В документе под названием NCCN Guidelines® описаны подробные протоколы принятия решений и врачебного вмешательства при лечении 97 процентов злокачественных опухолей. За прошедшую часть 2018 года организация дополнила NCCN Guidelines® пятью новыми рекомендациями. Четыре новых пункта были включены в документ NCCN Guidelines for Patients®, ориентированный на пациентов, ещё четыре - в документ NCCN Harmonized Guidelines for the Caribbean™ для медицинских специалистов и пациентов в Карибском регионе. В настоящий момент альянс разрабатывает 17 дополнительных руководящих принципов, которые будут включены в документ NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa™ для стран Центральной и Западной Африки. На сегодняшний день существует свыше 160 международных адаптаций и переводов справочников NCCN Guidelines® на 11 языков мира. Ознакомиться с ними можно на веб-сайте NCCN.org или в специальном приложении.

"Результаты международных опросов показывают, что онкологи по всему миру полагаются на справочники NCCN Guidelines в вопросах внедрения передовых научно обоснованных методик и предоставления высококлассной онкологической помощи, - добавил д-р Карлсон. - Расширение масштабов нашей глобальной программы позволяет эффективнее справляться с задачей составления рекомендаций NCCN Guidelines, являющихся рациональными и осуществимыми в любых условиях и ситуациях".

О Национальной комплексной онкологической сети

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - это некоммерческий альянс 27 ведущих центров лечения рака, деятельность которых направлена на повышение качества и эффективности онкологических протоколов посредством оптимизации процедур ухода за пациентами, проведения исследований и подготовки специалистов. Организация использует передовой опыт и компетенцию клинических специалистов онкологических центров, входящих в состав альянса, в целях разработки ценных информационных ресурсов для различных участников системы здравоохранения. Являясь своеобразным "арбитром" в сфере высококлассной онкологической помощи, NCCN пропагандирует непрерывное повышение качества и признаёт важность создания стандартных клинических протоколов, оптимально соответствующих потребностям пациентов, врачей и других лиц, задействованных в процессе лечения и ухода. Следите за новостями NCCN в Twitter @NCCNnews и Facebook @National.Comprehensive.Cancer.Network.