"Аэронавигация Центральной Сибири" выиграла чемпионат РФ по футболу среди авиадиспетчеров

Сибирские команды заняли весь пьедестал XVIII Кубка Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") по футболу. В этом году турнир, де-факто являющегося первенством России среди авиадиспетчеров, был посвящен 95-летию Гражданской авиации России и 45-летию Единой системы организации воздушного движения.

Победителем соревнований стала сборная команда филиала "Аэронавигация Центральной Сибири" (Красноярск), переигравшая в финальном матче в серии пенальти со счетом 5:3 своих соседей из филиала "Аэронавигация Западной Сибири" (Новосибирск). Стоит отметить, что основное время игры команды в упорнейшей борьбе завершили вничью – 0:0. Сборная филиала "Аэронавигация Севера Сибири" (Тюмень) завоевала бронзовые медали, переиграв в матче за 3-е место коллег из филиала "МЦ АУВД" (Москва) со счетом 1:0. Всего в розыгрыше кубка участвовало 17 команд из различных регионов России, представлявших филиалы и генеральную дирекцию ГК ОрВД.

"ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" уделяет особое внимание популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта среди работников. Это одна из важных задач корпоративной социальной политики нашего Предприятия. Решению этой задачи способствует турнир по футболу, который проводится ежегодно уже 18 лет. Спортивные соревнования укрепляют дружеские отношения не только участников команд, но и болельщиков, способствуют приобщению работников к активному и здоровому образу жизни и дают возможность проявить целеустремленность и волю к победе – качества, которые позволяют добиваться высоких результатов и в профессиональной сфере", - подчеркнул в своем обращении к участникам соревнований Генеральный директор корпорации Игорь Моисеенко.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которой уже в этом году предстоит защищать не только честь Предприятия, но и страны на первенстве мира среди авиадиспетчеров и пилотов гражданской авиации, а в следующем году - на Чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Москве. Ранее отечественные авиадиспетчеры неоднократно выигрывали оба этих престижных любительских футбольных турнира.