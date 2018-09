Emaar Entertainment представляет сеть самых высококлассных кинотеатров в Дубае

ДУБАЙ (DUBAI), ОАЭ, September 27, 2018/PRNewswire/ -- Компания Emaar Entertainment, пионер в области инновационных концептуальных торгово-развлекательных центров, и международный застройщик Emaar Properties, совершают настоящую революцию в сфере кинотеатров класса "люкс" с помощью сети кинотеатров Reel Cinemas в Дубае.

Кинотеатры Reel Cinemas дарят своим посетителям поистине незабываемые впечатления, погружая их в мир технологических инноваций, максимального комфорта и первоклассного сервиса. В основе этого концепта лежит партнёрство с такими отраслевыми гигантами, как Dolby Cinema, ScreenX и знаменитым ресторатором Гаем Фири (Guy Fieri).

Недавно состоялось открытие нового комплекса Reel Cinemas - The Dubai Mall, расположенного на территории самого посещаемого в мире торгово-развлекательного центра. Презентация кинотеатра положила начало новой эпохе в индустрии киноразвлечений. Новый комплекс может похвалиться целым рядом инноваций: Платиновые "ложи", предлагающие высочайшие стандарты люксового обслуживания, включая услуги личного официанта; кино-ресторан Dine-in Cinema с фирменным меню от Гая Фири; кино-кафе на 170 мест Guy Fieri's Kitchen; потрясающее качество изображения с технологиями Dolby Cinema и первый на Ближнем Востоке зал ScreenX. Лазерные проекторы Barco и технология Dolby Atmos гарантируют зрителям потрясающие впечатления от просмотра.

Генеральный директор Emaar Entertainment Дамьен Латам (Damien Latham) отметил: "Благодаря нашим обширным международным партнёрствам, бренд Reel Cinemas приносит широчайший спектр инновационных технологий в традиционный кинозал. Желания и ожидания посетителей кинотеатров изменяются. Сегодня посещение кинотеатра - это уже не просто просмотр фильма, а целое увлекательное путешествие. Мы внедряем инновации во все аспекты этого процесса: от упрощения процесса онлайн-заказа билетов до приветствия посетителей в эстетически привлекательном кинотеатре и обеспечения высочайшего качества изображения и звука с использованием самых передовых технологий; и, конечно же, создаём настоящий праздник вкуса с широким ассортиментом изысканных блюд и напитков".

Трансформация бренда Reel Cinemas - результат целенаправленной стратегии дигитализации кинотеатров с акцентом на превращении простого "похода в кино" в колоритное и "модное" развлечение. На сегодняшний день сеть Reel Cinemas включает пять кинотеатров в Дубае: Reel Cinemas - The Dubai Mall (26 залов); Reel Cinemas - Dubai Marina Mall (7 залов); кинорестораны Guy Fieri's Kitchen & Bar и Dine-in Cinema от Reel Cinemas в Jebel Ali Recreation Club (4 зала); Reel Cinemas - The Springs Souk (6 залов), включая специальный детский зал - Reel Junior; и Reel Boutique by Reel Cinemas в Rove Downtown - один из первых мини-кинотеатров при отеле в ОАЭ. Ещё несколько комплексов Reel Cinemas планируется открыть в ближайшее время в Дубае и других крупнейших городах региона.