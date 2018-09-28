Risen Energy наращивает темпы освоения зарубежных рынков

НИНБО (NINGBO), Китай, 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский производитель фотоэлектрических модулей Risen Energy недавно сообщил о подписании с вьетнамской компанией Tasco контракта на поставку электроэнергии (РРА) в объёме 61 МВт потребителям в провинции Ниньтхуан. Контракт предполагает строительство первой солнечной электростанции Risen Energy во Вьетнаме, а также является первым РРА в стране. Проект будет играть основополагающую роль в будущем расширении присутствия китайской компании на вьетнамском рынке. Строительство электростанции планируется начать в середине или в конце сентября. Церемонию закладки первого камня будущего энергетического объекта посетят представители муниципальных властей провинции Ниньтуан и члены высшего руководства Risen Energy, включая президента компании г-на Вана Хуна (Wang Hong).

В последние годы, на фоне полномасштабных экономических реформ, средние темпы роста спроса на энергоресурсы во Вьетнаме составляют 17%. На сегодняшний день в вопросах удовлетворения этого спроса страна полагается на гидро- и тепловые электростанции. Тем не менее, обширные резервы солнечной энергии, - средний показатель дневной суммы солнечного излучения составляет 5 кВт на кв.м, - обеспечивают вьетнамскому фотоэлектрическому рынку колоссальный потенциал. Местные власти также предпринимают активные меры по развитию данного направления энергетики. Согласно национальному плану в сфере электроэнергетики, представленному правительством Вьетнама в 2016 году, к 2020 году установленная мощность региональных солнечных электростанций должна достичь 850 МВт, к 2025-му - 4 000 МВт, а к 2030-му - 12 000 МВт.

Risen Energy намеревается в полной мере использовать открываемые вьетнамским рынком возможности для развития и стремительно наращивает темпы своего присутствия в регионе. Компания уже учредила вьетнамский филиал, активно вкладывает средства в строительство электростанций во всех регионах страны, где имеются соответствующие геофизические условия, и предлагает региональным предприятиям участвовать в предоставлении услуг проектирования, материально-технического снабжения и строительства (ЕРС) объектов.

Как рассказали представители Risen Energy, солнечная ферма в Ниньтхуане будет оснащена высокоэффективными поликристаллическими модулями мощностью 330 Вт, оптимально подходящими под условия местного климата и особенности строительства. Правильный выбор модулей обеспечит важный технологический фундамент для успешной реализации проекта. Электростанцию планируется подключить к национальной сети в 2019 году.

В руководстве Risen Energy отмечают: "Это первый проект Risen Energy во Вьетнаме, а также один из первых PPA в стране. Наше участие в этом проекте позволит игрокам рынка узнать больше о наших основных преимуществах, включая технологический потенциал и опыт в ЕРС. Вьетнам - важный развивающийся рынок для нашей компании. Участвуя в строительстве этой электростанции, мы приобретём ценный опыт планирования и реализации подобных проектов во Вьетнаме, а также создадим модель развития, которую будем использовать в последующих наших начинаниях. Применяемая нашей командой высокоэффективная модель управления и эксплуатационного обслуживания в сочетании с превосходным качеством будущей электростанции помогут нам завоевать доверие местных компаний к бренду Risen Energy и тем самым расширить возможности для дальнейшего сотрудничества".