SAP: цифровой экономике нужна площадка для международного сотрудничества и обмена опытом

Москва, 28 сентября 2018 года. Главная движущая сила цифровой экономики - бизнес. Несмотря на непростую ситуацию, компании разных стран должны продолжать взаимодействовать, накапливать лучшие практики в части технологий, обмениваться опытом, чтобы предоставлять лучшие продукты и услуги. Это становится критически важным не только для сохранения конкурентоспособности, но и для поддержания экспортного потенциала. Отметила Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, на 3-м Международном саммите ТЭК.



По ее словам, высокие темпы развития технологий становятся катализатором для более тесного сотрудничества, и российские компании сейчас заинтересованы в доступе к глобальной экспертизе. Для SAP важно быть связующим звеном между бизнесом в разных странах, предложить инструменты для ускорения цифровизации и повышения ее эффективности, стать площадкой для обмена отраслевым опытом и инновационными сценариями и наработками.



"Мы реализуем целый ряд активностей. С прошлого года SAP является членом германо-российской инициативы по цифровизации российской экономики (GRID). Мы организуем встречи и референциальные визиты зарубежных и российских компаний. В 90% случаев темой обсуждения становятся бизнес-задачи, проблемы и пути их решений, - подчеркнула Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS. - Кроме того, мы открыли Центр цифрового лидерства. Здесь есть зона для дизайн-мышления, пространство для проведения конференций, выставка действующих сценариев и D-Shop, где можно экспериментировать на базе технологий SAP: придумать идею и тут же сделать прототип".



Начальник отдела информационных технологий "Сургутнефтегаз" Ринат Гимранов отметил, что процесс цифровизации ТЭК непрерывен, компании активно внедряют новые технологии: "Важно понять, как правильно и максимально эффективно их применять и сочетать с действующими системами, в этом нам помогает опыт коллег по отрасли".

О компании:

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.



В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.

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